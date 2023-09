Caos en las vías, la tormenta deja bloqueados a centenares de viajeros en Atocha: “Nos han dejado tirados en Madrid”

Ana salió de su hotel en Madrid el domingo a las 3 de la tarde. Se dirigió a la estación Atocha – Almudena Grandes para tomar su tren de las 15:55 hacia Sevilla y regresar a casa. Se subió a su vagón y la máquina arrancó. Se detuvo a la altura de Toledo. “No nos dieron más explicaciones. Tras 45 minutos parados, regresamos a Madrid”. Ya han pasado 20 horas y sigue en Madrid.

Es uno de los incontables de testimonios de usuarios de trenes de alta velocidad que se han quedado tirados en la capital de España. El caos en las vías por el temporal de lluvia ha afectado sobre todo a Madrid, en cuya estación hacen cola, al cierre de esta pieza, centenares de personas para que alguien les dé una solución. Los viajeros afectados principalmente son los que viajan hacia el sur.

“Estamos bloqueados. Tendríamos que haber llegado a Sevilla a las ocho de la tarde y aquí seguimos. Lo peor es que nadie nos dice nada, nadie nos da explicaciones”, cuenta Javi, un cordobés que tenía billete para el Iryo de las 5 de la tarde. “A nosotros nos dejaron subir al tren, pero ni siquiera llegó a salir de la estación”, añade.

Tanto él como sus cinco amigos, que habían venido a Madrid a pasar el fin de semana, tuvieron que buscarse la vida para pasar la noche en algún lugar de la ciudad. “Estuvimos dos horas montados en el tren, sin que nadie nos diese una explicación. Es que todavía no nos la han dado”, se queja Mayra, otra de las afectadas que también tenía su pasaje de Madrid a Sevilla a las 17 horas del domingo 3 de septiembre.

Las pantallas de información de Atocha muestran los trenes demorados. / DAVID LÓPEZ FRÍAS

Caos en la estación

El bulevar comercial de Atocha es un caos. Es la zona en la que se encuentran las oficinas de las operadoras de tren. Los bares de la zona ya no tienen mesas libres. En las pantallas que anuncian las salidas, una constante: en todos los trenes pone la palabra “demorado”.

Largas colas esperan ante los servicios de atención al cliente de las operadoras de alta velocidad. Quejas, gritos y alguna risa nerviosa. “Ya no vengo más a Madrid; aquí nos quieren tanto, que luego no nos dejan volvernos a nuestra casa”, bromea Diego, un malagueño que se ha quedado tirado en la capital y que se queja de que “aún no sabemos si van a salir los trenes hoy o no. Yo me iba a las 5 de la tarde en Iryo y a esa hroa aún seguiremos aquí. Nos han dejado tirados 24 horas”.

El problema se focalizó especialmente en los trenes que iban hacia el sur y pasaban por Toledo y su provincia. Fue allí donde se registraron incidencias por corrimientos de tierras que afectaron a las vías de alta velocidad. Así, el tren de las 15:55 inició su marcha, llegó a Toledo y se tuvo que dar la vuelta ante la imposibilidad de seguir avanzando.

Las dos únicas operadoras afectadas fueron Renfe e Iryo, dado que la tercera (Ouigo) aún no realiza trayectos entre Madrid y Andalucía, que es la línea que resultó afectada por la borrasca. Los que también acabaron saturados fueron los servicios telefónicos de atención al cliente de las compañías, dado el alud de llamadas recibidas.

“Mira, he hecho una captura de pantalla con la llamada de ayer a Iryo. Me salía la música de espera durante más de 40 minutos”, explica a este diario un usuario sevillano llamado Víctor, mostrando el pantallazo. “A partir de las 11 de la noche, dejó de sonar la música y una locución nos decía que ya no estaban abiertas las líneas hasta mañana”.

Captura de pantalla de la llamada a Iryo de un usuario atrapado en la estación de Atocha a causa del temporal. / DAVID LÓPEZ FRÍAS

Sin comida ni bebida

Rafael también tenía a Sevilla en el Iryo de las ocho de la tarde y explica que “nos tuvieron como tres horas metidos en el tren. No nos dieron agua ni comida. Las azafatas no sabían nada. Cuando les dieron las instrucciones, nos bajaron del tren y allí nos dejaron. Los bares de la estación de Atocha estaban cerrando y no pudimos ni comprar comida”, se lamenta.

Esa ha sido otra de las quejas: la mayor parte de los viajeros que han protestado esta mañana en Atocha son turistas andaluces que ya no tenían un techo donde cobijarse en Madrid. “Cuando bajamos del tren, ya no teníamos habitación. Llamé al hotel donde nos habíamos hospedado y no les quedaba ni una cama. Tuvimos que buscar por internet y pagar un dineral para poder pasar la noche en Madrid. ¿Esto me lo va a devolver alguien?”, se quejaba Marisa, otra de las afectadas que tenía su tren a las 6 de la tarde.

“No había taxis y nos empapamos buscando la forma de llegar al hotel recién reservado. También hemos intentado alquilar un coche en las compañías de rent a car que hay en la estación. Y nos han dicho que no hay. Que esperemos hasta las 3 de la tarde y que entonces nos podrán alquilar uno… a 200 euros al día. Nos hemos indignado y nos han dicho que eso es lo que hay y que si preferimos, podemos ir a buscar coches por el centro de Madrid”, lamentaba Jesús, un gaditano residente en Sevilla que se ha quedado colgado con sus dos hijas menores, a las que traía por primera vez a visitar la capital.

Para otros, como Mario e Iván, la pérdida ha sido completa, “Veníamos a ver el fútbol, que somos aficionados al Sevilla. A las dos de la tarde del domingo nos enteramos de que se suspendía el partido. Y ahora tenemos el tren para las 12 de mediodía y tampoco sabemos si vamos a poder salir. Nuestros amigos se han ido en avión. Nosotros queríamos apurar un poco más y no salir tan temprano y ahora no sabemos si saldrá nuestro tren o no”, explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Ellos, no obstante, han tenido más suerte, porque viajaban en Renfe: “Esta mañana han salido dos trenes hacia el sur. Uno a Cádiz y otro a Málaga”, explicaba a los viajeros uno de los miembros del cuerpo de seguridad de Renfe. La afectación ha tenido lugar en las líneas de alta velocidad, por lo que los Alvia y demás trenes convencionales sí parecía que podían empezar a operar con normalidad.

Varios usuarios hacen cola en el mostrador de atención al cliente de Renfe. / DAVID LÓPEZ FRÍAS

Adif responde

Este diario se ha puesto en contacto con prensa de Renfe e Iryo, aunque ambas remiten a su página web. Sí que ha contestado Adif, la gestora de las infraestructuras, que ha asegurado que se está trabajando para recuperar cuanto antes la normalidad.

“Adif ha restablecido, a las 8:06 horas de este lunes, la circulación en la Línea de Alta Velocidad que une Madrid con Andalucía, con ciertas limitaciones de velocidad de circulación en el tramo a su paso por la provincia de Toledo que ha resultado afectado por las lluvias”.

“En cuanto al resto de la red ferroviaria, está suspendida la circulación por afectación de los fenómenos meteorológicos adversos en la línea de alta velocidad de Madrid-Toledo y la línea convencional Madrid-Alcázar de San Juan. La empresa ferroviaria ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre Alcázar de San Juan y Aranjuez”.

También sigue afectado “el tramo entre Talavera de la Reina (Toledo) y Madrid de la línea Madrid-Extremadura. La empresa ferroviaria ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre Talavera y Fuenlabrada. La línea C4 de Cercanías Madrid entre Madrid y Alcobendas (si bien a las 8.55 horas se restablece la circulación en el trazado entre Chamartín y Universidad Cantoblanco)”

Desde Adif aseguran que la empresa “trabaja con la máxima celeridad para reparar los desperfectos causados por los fenómenos meteorológicos. Los trabajos realizados por los técnicos de Adif han permitido restablecer la circulación por una de las vías del trazado entre L’Aldea y Ulldecona del Corredor Mediterráneo”.