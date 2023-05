Ayuso coge impulso ya sin Vox para dar "luz verde" a los presupuestos y "proyectos paralizados"

Después de cuatro años dependiendo de un tercero y sin poder tener sus propios presupuestos más que una vez, Isabel Díaz Ayuso puede ya empezar a lanzar sus proyectos con la seguridad de que nadie va a cambiarle una coma. Ese ha sido el primer mensaje que ha querido dejar claro superada la noche electoral, que se remanga ya para sacar adelante las nuevas cuentas autonómicas y varias iniciativas que se habían quedado por el camino por el bloqueo de Vox en la Asamblea de Madrid en la recta final de la legislatura. A eso se suma su intención de conformar el gobierno también lo antes posible, según ha ido señalando su equipo durante las últimas semanas.

"Era muy importante dejar de depender de Vox", repiten distintas fuentes populares, que se congratulan de que a partir de ahora podrán poner en marcha su propio proyecto y su programa electoral sin quedarse a medias. En una entrevista en Onda Cero, la ganadora de las elecciones y de nuevo presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que su nueva mayoría absoluta "significa volver a tener luz verde para muchos planes que tenía paralizados" y que los presupuestos estarán "lo antes posible". La idea de Díaz Ayuso es que se empiecen "a trabajarlos hacia el verano" para así en septiembre sacar "una primera propuesta", de forma que puede tenerlos aprobados para el otoño sabiendo que ya nadie puede torpedearlos. "Algunos planes específicos que teníamos pensados ahora podrán tomar velocidad", ha rematado la presidenta tras alabar el trabajo de todo su equipo de Gobierno, donde varios de sus consejeros podrían no repetir en el cargo.

Vox, en cualquier caso, que ha mejorado resultados a nivel nacional, ha reivindicado tras conocer sus resultados que ha mejorado su entrada en varios municipios de la región y eso, aunque no les sirva de mucho para condicionar el gobierno regional, les vendrá bien, según apuntaban ya en campaña, para ir ganando territorio de cara a las próximas elecciones generales, donde confían en ser determinantes para un hipotético gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

España en "bandos"

Respecto al resultado general, Ayuso se ha pronunciado también para felicitarse por el resultado, volver a insistir en que no está en la batalla nacional más allá de servir al partido y a su presidente ("sé dónde está mi sitio y cuál es mi papel") y ha señalado que solo espera una cosa del gobierno de Pedro Sánchez para los próximos meses: “Solo pido que, desde aquí a diciembre, hasta que se vayan, no hagan daño. Solo pido que no hagan más daño y que hagan un poco de autocrítica porque creo que este es un gran mensaje de los españoles".

Ha acusado a la izquierda de buscar la división y de la "erosión institucional" que se está produciendo en España: " No podemos estar en estos bandos Por eso, lo único que pedimos es que de aquí a diciembre no vayamos a peor porque aún tenían leyes preparadas en la nevera para ir a gran velocidad transformándolo todo a su gusto, a su pequeño mundo gracias a los pactos evidentemente con esos socios".

La presidenta ha vuelto a retomar su discurso contra los nacionalismos en el día después de las elecciones y no ha dudado en volver a poner la responsabilidad del avance de los mismos en el país en los pactos del PSOE con sus socios parlamentarios: "Hay un proyecto que lo ha desguazado todo y que le ha entregado su alma a gente que odia a España, que abiertamente te lo dice. Han sido incapaces de frenar un solo momento a los nacionalistas, es más, el nacionalismo en España no sería nada sin el Partido Socialista porque suele ser una minoría pero que se alía con el PSOE, se reparten poder y ahí están, campando a sus anchas y destrozando todo".