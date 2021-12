Las cuentas de Almeida solo suman con la izquierda en el Ayuntamiento

Tras el rechazo de Vox a apoyar los presupuestos de la ciudad de Madrid, el equipo de gobierno municipal se sienta esta tarde con Recupera Madrid para empezar a explorar los posibles puntos de encuentro.

El grupo mixto presenta unas enmiendas que valora en cerca de 200 millones de euros, pero registra también una enmienda a la totalidad y se reserva la opción de rechazar las cuentas si no hay entendimiento con PP y Ciudadanos.

La situación de José Luis Martínez Almeida y de Isabel Díaz Ayuso es justo la opuesta: uno tendrá que pactar con la izquierda y la otra con su derecha.

Los cuatro votos que necesita José Luis Martínez Almeida para sacar adelante los presupuestos podían oscilar hacia la derecha o hacia la izquierda. El alcalde ha intentado hasta el último minuto que fuera con su derecha, con Vox, pero su portavoz Javier Ortega Smith no le ha dado tregua. Se ha sentado con Almeida para sacarse una foto y justificar que sus cuatro ediles lo han intentado todo, pero en menos de una hora se ha producido el portazo definitivo y ahora el alcalde solo puede mirar a su izquierda si quiere aprobar su proyecto de presupuestos.

Es la segunda vez en menos de tres meses que el equipo de gobierno depende de los progresistas para sacar adelante un proyecto fundamental para la ciudad. Y puede que se vea abocado a repetirlo en breve con la ordenanza de terrazas. Y esto solo es posible ahora porque hace más de medio año hubo una escisión en Más Madrid y los cuatro ediles díscolos suman lo suficiente como para presentarse como alternativa a la ultraderecha en el Ayuntamiento. En Ciudadanos aplauden con entusiasmo por haber encontrado esta oportunidad de sacudirse a Vox, en el PP se resignan porque tienen al menos un comodín ante el bloqueo, en Recupera Madrid se frotan las manos viendo el protagonismo que pueden adquirir y en la izquierda, en Más Madrid y PSOE, se lamentan al ver que Almeida tiene una alternativa a la ultraderecha.

Primera reunión con carmenistas

El alcalde ha advertido esta mañana que no va a "ceder a la presión y chantaje" de Vox y que convocaría a todos los grupos de la oposición para intentar sacar adelante unos presupuestos que considera trascendentales en la actual coyuntura económica, pero ha reconocido que comenzaría la ronda con aquel partido que ha mostrado "una voluntad tendente" a llegar a un acuerdo.

Y efectivamente, según confirman fuentes de la Delegación de Hacienda, se han cerrado las reuniones con todos los grupos entre hoy y mañana para empezar a hablar ya de las enmiendas parciales, y esta misma tarde la responsable del área, Engracia Hidalgo, se reunirá con la portavoz de Recupera Madrid, Marta Higueras y el edil Luis Cueto. A esta reunión acudirá también el delegado de Economía, Miguel Ángel Redondo, que pertenece a Ciudadanos, partido que lleva semanas hurgando en las fisuras de la relación con Vox. El resto de los grupos han sido convocados para el viernes por la mañana, aunque tanto en el PSOE como en Más Madrid aseguran que es una reunión que se encuadra dentro de los seguimientos habituales entre las áreas de Hacienda de cada grupo y que no está planteada para negociar los próximos presupuestos.

Hasta ahora el equipo de Villacís y la propia vicealcaldesa han intentado sujetar la mano que tenía Recupera Madrid con conversaciones informales, pero, según distintas fuentes, nadie en el partido ha movido un dedo sin previamente informar al menos al alcalde o a la propia Hidalgo de sus conversaciones o planteamientos. Y a partir de hoy, apuntan en la formación naranja, "seguirá siendo así" porque no quieren causar ninguna fricción entre los dos partidos de la coalición.

El papel de Ciudadanos

En la rueda de prensa conjunta que han dado Almeida y Villacís se veía cómo el primero hacía un esfuerzo por dejar patente su desagrado por lo ocurrido con Vox, mostrando su "profunda decepción", tachando la reunión con Ortega Smith de "paripé" por parte de la ultraderecha y describiendo como "impresentable" su actitud en la misma. Acto seguido, en cambio, la vicealcaldesa recordaba que "este siempre ha sido un gobierno pactista" al que no le ha importado con quién sacar adelante sus propuestas y se mostraba satisfecha de poder empezar a negociar con el grupo mixto sin remilgos.

En Recupera Madrid son conscientes de que Ciudadanos puede ser su aliado en este camino hacia la modificación de los presupuestos pero también que no es viable conseguir nada sin el consentimiento de Hidalgo y el propio alcalde. El edil Luis Cueto ha invitado públicamente a Villacís a protagonizar la búsqueda "de alternativas" y "atreverse a llegar a donde Almeida no se ha atrevido" tras recordarle que en el PP han intentado "fagocitar" a su partido. Pero los naranjas insisten en que no tienen intención de que esta negociación genere una brecha entre los socios de gobierno.

Por mucho que en el equipo del alcalde insistan en que la negociación a partir de ahora se hará con todos, lo cierto es que tanto Más Madrid como PSOE han dado también un portazo al alcalde, aunque eso no evita que hayan presentado ya sus enmienda parciales y que algunas de ellas puedan llegar a discutirse en comisión e incluso a aprobarse, a diferencia de lo que ha ocurrido en la Asamblea de Madrid donde PP y Vox pactaron rechazar todas las enmiendas de la izquierda sin ni siquiera leerlas.

Cruce de mensajes en la izquierda

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha lanzado también un mensaje a sus excompañeros de partido al insistir en que "ningún progresista puede apoyar" estos presupuestos de Almeida y que "no son enmendables". Pero en Recupera Madrid reconocen sin complejos que lo primero es cierto, pero no lo segundo. Su intención, dicen, es hacer un "trabajo serio y durante el tiempo necesario", es decir, que saben que no habrá un acuerdo inmediato sino que tendrán que trabajar sobre cada una de las enmiendas presentadas, y recuerdan que si Más Madrid ha presentado enmiendas por un valor de cerca de 200 millones, las modificaciones que sugiere Recupera Madrid en sus 25 enmiendas tienen un valor equivalente.

El principal escollo para que Almeida y Recupera Madrid lleguen a un acuerdo se encuentra en la insistente propuesta del grupo mixto de modular el impuesto del IBI y convertirlo prácticamente en un tributo progresivo, según explican desde el Ayuntamiento. Esta progresividad solo es posible vía subvención, a través del IBI social, porque con la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en la mano este es un impuesto que no se puede bajar en función de la renta sino que es único. Pero si logran llegar al mismo fin que pide Recupera Madrid y que el resultado sea que los más desfavorecidos paguen menos a través del reintegro de la cuota del impuesto pagado, podrían salvarlo.

En cualquier caso, por si las conversaciones no llegan a buen puerto o los carmenistas no ven posibilidad de entendimiento, esta mañana han presentado junto a sus enmiendas parciales una enmienda a la totalidad, con la idea de reservarse así la posibilidad de devolver el proyecto al gobierno municipal.

