Bodas relámpago: de las 55 horas de Britney Spears, a los 3 meses de Pedro J. con Ágatha, tras una vida juntos

Antes de sus noviazgos con Marc Anthony y Ben Affleck (en dos ocasiones), Jennifer López se enamoró del coreógrafo Cris Judd. El bailarín actuó en el vídeo musical de JLo Love Do not Cost a Thing y así comenzó el romance, un clásico en el mundo del artisteo. Se casaron en septiembre del 2001 y se divorciaron 218 días después. Al parecer, él no llevó bien la fama y la persecución de los paparazzi: "Es muy difícil, sientes tu privacidad violada y ya no eres una persona normal (...). Nuestra boda fue un circo. Creo que varias personas fueron arrestadas mientras intentaban colarse y hasta habíamos alquilado el espacio aéreo. Demasiado", lloró.