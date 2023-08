Beige Flags: cuando la generación Z te llama 'pelmazo' a la hora de ligar y cómo evitarlo

Una mujer revisa perfiles de citas / Pexels

El objetivo de la generación de los baby boomers era crear la mayor cantidad posible de tribus urbanas, el de los millenials analizar hasta la saciedad libros cómo Harry Potter o Crepúsculo, y el de la Generación Z es crear nuevos términos sacados de las redes sociales, sobre todo si es para ligar. Hay que asumir que lo de ligar en una discoteca ya es algo más bien vintage y que lo viral ahora es encontrar a tu crush en internet. Según la Universidad de Stanford cuatro de cada diez parejas se conocen por internet.

Quizás por eso los Gen Z tienen la necesidad de tener una guía para saber lo que está bien y lo que está mal a la hora de ligar. Primero llegaron las Red Flags, algo que se ve a primera vista y avisa de que un potencial ligue puede ser una persona tóxica. Los ejemplos más sonados son 'que trate mal a los camareros', 'que diga que todas sus anteriores parejas estaba locas' o 'que juzgue con cuantas personas has estado antes'. Después surgieron las Green flags, es decir, al contrario de las anteriores las cosas que indican que se trata de una persona sana.

Y, ahora, como término intermedio para definir a una persona que no es ni green ni red, ni buena ni mala, ni interesante ni enrevesada, la generación Z ha inventado el término Beige flag, las que apuntan si una persona es un pelmazo.

¿Qué son las beige flags?

“Hay un montón de información sobre red flags pero me gustaría hablar de algo que creo que tiene más prevalencia y que he bautizado como beige flags: señales que indican que eres, probablemente, muy aburrido”, explica la usuaria Caitlin MacPhail en el vídeo en que acuña el término en Tiktok por primera vez. De hecho, @itscaito, su apodo en esta red social, se autodenomina en su perfil como la 'CEO de las #beigeflags'.

Aplicaciones como Bumble o Tinder llevan algunos meses aconsejando a sus usuarios cómo evitar crear un perfil plagado de beige flags, poco interesante, con información muy básica, que no destaca en nada y con fotos aburridas. ¿Por qué no llaman la atención esos perfiles en los que las principales aficiones son leer, hacer #Netflixandchill, ir al gimnasio y viajar? Porque son las aficiones que tiene el 90% de la población. No llama la atención, no destaca, es beige.

Tampoco lo hacen frases hechas del tipo 'carpe diem' o 'Work hard, party harder', o los que entran en manidos debates como si es mejor la tortilla con cebolla o sin cebolla o si está más rico el Cola-cao o el Nesquick. Incluso las fotos pueden ser una Beige flag: una foto en el gimnasio, otra sosteniendo una copa de vino en una terraza o frente a un espejo. Es un perfil beige flag de manual.

¿Cómo evitar las 'beigeflag'?

Pero evitar las biege flags depende de cada persona. Puede que ser aficionado a las películas de Marvel sea una beige flag para unos, y un puntazo para otros. Aunque hay unas nociones básicas que explica MacPhail en su cuenta de Tiktok.

Empezar tu perfil diciendo que odias el cilantro, la pizza con piña o el brócoli es un signo de aburrimiento de manual. Seguro que encuentras un dato más personal de ti mismo que te haga destacar un poco más Cualquier referencia a series, libros, cantantes, sitcoms o pelis extremadamente mainstreams. Todos hemos hecho el test para saber qué casa de Hogwarts somos, hemos llorado con Titanic y hemos cantado Viva la vida de Coldplay. A poco que rasques entre tus referentes encuentras algún grupo o película que llame un poco más la atención. Aficiones que no aficionan: Leer un libro, ver series y salir a caminar son hobbies perfectamente válidos, pero no muy apasionantes. Piensa en qué te apasiona de verdad: escalar, montar en piragua, pintar cerámica o hacer punto de cruz. Todo es válido Empezar a modo de queja: 'Odio las discotecas', 'no me gusta el chocolate', ' si no te gusta mi humor, desliza'...empezar tu perfil, o cualquier conversación dicho sea de paso, con quejas, es la beige flag más grande que puede haber Recuerda que todo es relativo: sé sincero, quizás lo que para tu ex era una beige flag, para tu próxima pareja sea una bandera verde. Si te apasiona Friends o te encantan los cachorritos, adelante, ponlo en tu perfil

El nuevo trend viral

Sin embargo, hay también una nueva tendencia que considera una bandera beige como algo curioso que hace tu pareja, que no es ni bueno ni malo pero que te descoloca.

"Si mi novio quiere hacerse unas patatitas, un café o unas palomitas o nos lo tomamos los dos o ya no lo quiere", "mi novia nunca silencia el móvil durante la noche porque tiene miedo de que la alarma no suene por la mañana", "mi novio sabe todos los datos sobre la evolución de los animales más raros que te puedas imaginar" son algunas de las beige flags compartidas por los usuarios de Tiktok.