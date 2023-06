Las famosos también han ido al colegio: estas fueron sus notas

Emma Watson, Ryan Gosling y Serena Williams.

Muchas veces el público tiende a idealizar a aquellas personas que salen por la televisión. También a los que copan las portadas de periódicos y revistas o llenan estadios y recintos multitudinarios. Cuando se convierten en famosos, para sus fans todo lo hacen bien, hasta el punto de pasar a convertirse en objetivos vitales. "De mayor quiero ser como...", dicen muy a menudo los niños. "Ojalá parecerme a...", sueñan otros. De hecho, a muchos se les pregunta directamente a quién les gustaría parecerse pasados unos años. Y, salvo alguna excepción que nombran a algún familiar cercano, la mayoría elige a figuras conocidas. Deportistas, actores y cantantes suelen ser lo preferidos, pero no son los únicos.

Sin embargo, de lo que muchos se olvidan demasiado a menudo es de que los famosos también son personas, y como tal no lo hacen todo a la perfección. No hace falta que metan la pata y la opinión pública los crucifique para llegar a esa conclusión. Basta con echar un vistazo a su pasado para ver que no es oro todo lo que reluce. Muchos han pasado baches personales, momentos complicados y, en determinados casos, no tuvieron el mejor rendimiento académico. Incluso dejaron de lado su formación para dedicarse a la profesión que años después les daría (y muy bien) de comer. Y para muestra un botón.

CAMERON DIAZ

Cameron Diaz. /

Según declaró ella misma en varias ocasiones, acabó la escuela de milagro, ya que no tardó mucho en darse cuenta de que los libros no eran lo suyo. A pesar de eso, en sus múltiples papeles en la gran pantalla ha demostrado que tiene buena memoria y un talento que sus profesores no supieron ver.

BRAD PITT

Brad Pitt. /

Antes de convertirse en uno de los reyes de Hollywood y en uno de los hombres más deseados del mundo, Brad Pitt pasó años delante de los libros. Aunque accedió a la Universidad de Misuri para estudiar Periodismo, lo cierto es que nunca acabó la carrera, a pesar de que solo le faltaba aprobar un par de asignaturas para obtener su título.

AGATHA CHRISTIE

Agatha Christie / EPE

Una de las escritoras más célebres de todos los tiempos, y la que siempre aparece a la cabeza en la lista de las más leídas, no destacó en el colegio. Más bien todo lo contrario. De hecho, hasta que cumplió los 11 años fue educada en casa, bajo la mirada de su padre. Cuando este falleció, Agatha Christie fue enviada a un internado parisino. Y ahí comenzó a crear ese mundo interior que aún hoy, casi medio siglo después de su muerte, sigue causando fascinación entre sus admiradores. Sus historias siguen siendo un filón en la gran pantalla.

RYAN GOSLING

Ryan Gosling. / Reuters

No se adaptó al ritmo del resto de sus compañeros, por lo que tuvo que ser derivado al aula de niños con necesidades especiales. También influyó el haber sido víctima de bullying en su etapa escolar, como él mismo reconoció. Pronto se dio cuenta de que no era lo suyo y cambió el pupitre las cámaras. Su primer papel lo obtuvo en 1999, cuando acababa de cumplir la mayoría de edad.

EMMA WATSON

Emma Watson. / EFE

Emma Watson pasó gran parte de su infancia y casi toda su adolescencia en el set de rodaje de Harry Potter. Por eso no es descabellado pensar que su etapa escolar se vio muy afectada. Tanto que apenas pudo asistir a las clases y lo suplía con un tutor que le daba lecciones entre toma y toma. A todas luces, no le ha ido mal. Es un auténtico ídolo entre su generación, una abanderada en la lucha por los derechos de las mujeres o contra el cambio climático (entre otras muchas causas) y, además, consiguió graduarse en la Universidad de Brown, perteneciente a la elitista IIvy League estadounidense.

VENUS Y SERENA WILLIAMS

Venus y Serena Williams. /

Las hermanas más famosas del mundo del tenis dedicaron muchos años a ser las mejores en su deporte. Tanto que su formación académica pasó totalmente a un segundo plano. Fue su padre el encargado de que recibieran educación en su propia casa. Las que son para muchos las más grandes de la historia suman decenas de títulos: Venus, 69 (siete de ellos individuales de Grand Slam) y Serena, 73 (incluidos siete Open de Australia, tres Roland Garros, siete Wimbledon y seis Abiertos de Estados Unidos).

HILARY SWANK

Hilary Swank. /

La ganadora de dos premios Oscar (por Boys don't cry, en 2000, y Million Dollar Baby, en 2005) no tuvo el mismo éxito frente a los libros. De hecho, ella misma ha contado que le preocupaba más tener una vida social activa que sacar buenas notas. Puede que fuera esa espontaneidad la que le ayudará a abrirse las puertas de una industria tan exigente como la del cine.