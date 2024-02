Archivada la acusación contra Vicente Belda hijo en el caso Maynar por dopaje en el ciclismo

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres que investiga el caso Maynar de dopaje en el ciclismo profesional ha dictado auto de sobreseimiento provisional para Vicente Belda García, Luis Vicente Otin y Ángel Vázquez por falta de pruebas que indiquen que cometieron los presuntos delitos de los que se les venía acusando, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres, Aída María de la Cruz de la Torre, se produce después de que el Ministerio Fiscal haya pedido el archivo para estos tres investigados, prosiguen las citadas fuentes que ponen de manifiesto que la causa sigue adelante para el resto de imputados, entre ellos el exciclista Vicente Belda.

La investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuía a Vicente Belda y a su hijo, Vicente Belda García, el papel de intermediarios y captadores de clientes de la red de dopaje presuntamente encabezada por el médico Marcos Maynar, otro de los investigados, que fue detenido en mayo de 2022 acusado de tráfico de medicamentos no autorizados en España.

Masajista en Astana

El vástago del excorredor de Kelme realizaba labores, hasta conocerse la denominada 'Operación Ilex', de masajista en Astana Qazaqstan, club ciclista de la máxima categoría (World Tour) que le despidió de forma fulminante.

Tal y como adelantó El País, Belda García relató en su declaración que el ciclista colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López le llamó para decirle que Maynar le mandaría un paquete a su casa en Cocentaina para que se lo llevara a Budapest, donde comenzaría el Giro el 6 de mayo. “Me dijo que tenía miedo de que no le llegara a Andorra a tiempo”, dijo a la jueza a Belda hijo.

La Guardia Civil había intervenido la llamada, y por eso interceptó el envío y comprobó que el paquete contenía cuatro ampollas de HMG Lepori con el vidrio deteriorado para borrar la inscripción del nombre del medicamento. En su declaración Belda García aseguró que al ver que había recibido unas ampollas las tiró a la basura. “Me arriesgaba a que me despidieran del equipo si las llevaba, porque es ilegal llevar medicación. Además, tenía que pasar la aduana de Suiza y la de Hungría, y no quería tener problemas. Y hasta que no vino la Guardia Civil a tomarme declaración y me lo dijo yo no sabía lo que tenía el paquete”, declaró.