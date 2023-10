El mapa de evacuación de Gaza: ¿por dónde pueden huir los palestinos?

Familiares reaccionan junto a los cuerpos de palestinos muertos en ataques israelíes, en un hospital de Gaza. / MOHAMMED SALEM / REUTERS

"Que se pongan a salvo, que se vayan al sur". Era la orden que este sábado el Ministerio de Exteriores israelí daba a los palestinos que viven en el norte de Gaza. Si deciden quedarse, su única opción es perecer bajo el "ataque coordinado por tierra, mar y aire" que el ejército israelí lanzará de un momento a otro en el norte de la franja de Gaza. El plazo inicial que Israel dio a los civiles palestinos fue de 24 horas.

Eso quiere decir que el estado israelí pretendía que más de un millón de personas evacuaran sus casas y huyeran al sur de la franja de gaza en menos de un día. Teniendo en cuenta que esa población está formada casi en un 50% por niños menores de10 años, que ya no les queda gasolina para huir en coches y que tampoco tienen agua porque Israel ha cortado todo suministro, era una tarea imposible, tal y como alertaron las ONG sobre el terreno.

Hospitales como refugio

Hay que tener en cuenta además que, en tan solo una semana, 2.300 palestinos han muerto y 8.714 han resultado heridos como resultado de los ataques del Ejército hebreo en respuesta a los actos terroristas de Hamás. Eso quiere decir que los hospitales gazatíes están absolutamente saturados de heridos a los que es imposible evacuar y de niños que han perdido a su familia y no tienen ningún otro sitio a donde ir. Es por eso que los médicos palestinos y los cooperantes internacionales han avisado ya de que se quedarán en el norte de Gaza, aunque su destino sea morir bajo las bombas de Israel.

No han corrido mejor suerte aquellos que han intentado huir. Al menos 70 personas, sobre todo mujeres y niños, fallecieron este sábado en los supuestos corredores seguros que se habían establecido para que pudieran huir al sur. Según las informaciones palestinas, el ejército hebreo está bombardeando estas rutas para acabar con los civiles que huyen. Según las informaciones israelíes, son los terroristas de Hamás los que están bloqueando los corredores para utilizar a los civiles como escudo humano

Israel denuncia que Hamás bloquea los corredores humanitarios por los que huyen los civiles de Gaza

Sin salida hacia el exterior

En el sur de Gaza, el supuesto lugar seguro al que Israel pide a los civiles palestinos que huyan, tampoco hay mejores opciones. Al igual que en el norte los suministros se han acabado: no hay luz, no hay agua, no hay gasolina y las comunicaciones no son estables.

La esperanza de muchos palestinos era cruzar el paso de Rafah, el único paso fronterizo que une Gaza con Egipto. Sin embargo, El Cairo mantiene cerrado este paso y se ha negado a abrirlo o a acoger a ciudadanos palestinos en su territorio. Este mismo sábado, levantó incluso un muro de hormigón para evitar lo que consideran "un éxodo masivo".

Desde Turquía han apoyado completamente la decisión de Egipto y la han justificado alegando que nadie tiene derecho a echar a los palestinos de sus tierras. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores israelí, ha negado la mayor: "No pedimos a los civiles que se vayan de Gaza, solo que salgan del norte, que abandonen los lugares en los que Hamás tiene su infraestructura terrorista". Los lugares que Israel va a atacar, se sobrentiende.

Un plazo extendido

Finalmente, el ejército israelí ha atendido a las llamadas de los gobiernos occidentales y de las ONG que trabajan en Gaza y ha extendido el plazo para que los civiles gazatíes abandonen el norte de la Franja. ¿Hasta cuando? Israel no ha dado una fecha límite: "Les hemos dado tiempo a los civiles y seguiremos dándoselo", anunció ayer el Ministerio de Exteriores Hebreo.

Eso, sin embargo, no ha hecho más que aumentar la incertidumbre de una población que lleva ya una semana sometida a los constantes bombardeos, la muerte, el duelo.