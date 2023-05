Comunicación estratégica de guerra: así mantienen Alemania y Reino Unido el apoyo popular a Ucrania

Antes de que comenzara la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, ocurrió algo único desde el punto de vista de la comunicación estratégica (StratCom). Estados Unidos comenzó a compartir información de inteligencia en masa, desde altos secretos presuntamente obtenidos desde dentro del Kremlin a fotos satélite de alta precisión con el despliegue de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Todo indicaba que Moscú había dado la orden de invadir. Pero, ¿por qué contarlo? Fue un caso paradigmático de uso de la información secreta para tratar de conseguir un objetivo estratégico. Trataban de detener a Vladímir Putin y alertar a ucranianos y al resto de los aliados de la OTAN, que hasta entonces se mostraban ajenos a la posibilidad de un conflicto en suelo europeo. Pura StratCom.

No funcionó, o al menos no sirvió para impedir el derramamiento de sangre. Pero sí contribuyó a alinear a los países occidentales y a impulsar un esfuerzo de apoyo bélico, político y financiero al país invadido. Las sociedades de los países aliados se volcaron y el apoyo al envío de armas se situó, de forma sostenida y generalizada, por encima del 60%.

"Aquello fue una herramienta para intentar disuadir a los rusos transmitiéndoles una idea: os estamos leyendo el pensamiento; tenemos fuentes muy bien situadas en vuestras más altas esferas de la toma de decisiones u os estamos interceptando las comunicaciones", opina Jesús Manuel Pérez Triana, analista de Seguridad y Defensa. "Transmitieron la información incluso con fechas concretas. Eso fue una novedad".

No ha sido la única acción de StratCom inédita de esta guerra. El caso más emblemático ha sido el del boletín de información de los servicios de inteligencia de defensa británica que el Ministerio de Defensa publica a diario en Twitter. El Intelligence update es un boletín de información con los avances sobre el terreno de la ofensiva rusa y la contraofensiva ucrania. Una forma de comunicación totalmente novedosa y brillante; un ejemplo a seguir, asegura de forma anónima un alto responsable de un gobierno occidental. Previamente filtradas, pero directas y con sustancia, la iniciativa ha conseguido crear un punto de información de confianza para el gran público. Y eso le da una poder de influir, además de una herramienta de propaganda clásica importante.

Los detalles a veces son abrumadores. "En los últimos cuatro días, elementos de la 72 Brigada Motorizada de Fusileros (72SMRB) se han retirado de forma desordenada de sus posiciones en el flanco sur de la operación de Bajmut", se lee por ejemplo en el informe en Twitter del 13 de mayo, respecto a la disputada ciudad del este de Ucrania. "Varios vehículos aéreos no tripulados (UAV) han atacado la base aérea rusa de Seshcha, a 150 kilómetros de la frontera norte de Ucrania", escribía la inteligencia militar británica en Twitter el pasado 3 de mayo.

