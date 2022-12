La ley del silencio y el miedo se imponen en Rusia

Ojeando en una librería cualquiera de Moscú, se pueden ver libros que vienen protegidos con un plástico y acompañados una etiqueta de +18. Una dependienta de una tienda, cuando se le pregunta por la razón de semejante envoltorio en libros que no son de contenido erótico ni del género de terror, responde lo siguiente: "Es por el autor, nuestro Gobierno no quiere que lo leas".

Mientras, señala con el dedo el nombre del escritor de uno de los libros marcados: se trata de Mijaíl Zygar, documentalista, periodista y escritor, autor de libros como 'Todos los hombres del Kremlin', un compendio de entrevistas realizadas hace unos años en el círculo más cercano del presidente Vladímir Putin.

Entre los autores marcados también se hallan el antiguo oligarca y fundador de la organización Open Russia Mijaíl Jodorkovski, la reconocida politóloga Ekaterina Schulmann e incluso escritores de ciencia ficción como Dmitri Glujosvki. Su famosa saga Metro 2033 –que se ha traducido a decenas de idiomas y ha sido la base para unos videojuegos también conocidos mundialmente– lleva ahora un +18, pero no por razón de su contenido, sino por la marca que arrastra el autor debido a sus posicionamientos políticos.

Aunque lo habitual en las librerías es un plástico transparente estándar, hay establecimientos que han ido más allá y han tapado la cubierta totalmente con papel y han escrito "agente extranjero" en él, para remarcar que la persona que escribió ese libro tiene ese estigma otorgado por las autoridades rusas.

No es el único ejemplo del clima de sospecha y miedo que se ha enseñoreado de Rusia en los últimos meses. Hablar de política en el país euroasiático hace años que no es cómodo para mucha gente, pero desde el inicio del conflicto con Ucrania puede rozar ya la paranoia.

Este tema tan espinoso ha desaparecido de las conversaciones de mucha gente, que prefiere no mojarse ni siquiera cuando se encuentra en espacios privados o con gente de confianza. Uno de los rumores que alimenta esta ley del silencio es que la policía puede leer, con aparatos especiales, todos los mensajes que se envían y reciben en un rango determinado, aunque no está confirmado que esté utilizando esta tecnología.

What it’s come to… In a Moscow shop, books by blacklisted writers were wrapped, marked ‘foreign agent’ & labelled 18+ …but that apparently made ‘subversive’ works like @zygaro ’s ‘All the Kremlin’s Men’ an instant hit pic.twitter.com/Re3IlQoaf6

El tabú también es rígido dentro las familias, debido a un mayor apoyo al Gobierno entre las generaciones mayores, más proclives a consumir medios estatales, que choca con la mentalidad de los rusos más jóvenes, que nacieron con Putin ya al mando del país y que prefieren el ámbito de internet para informarse. En mayo, algunos medios rusos ejemplificaron este choque generacional con la noticia de una madre que denunció que su propio hijo no había hecho el servicio militar, una falta que en la actualidad puede significar acabar en primera línea del frente ucraniano.

No todos los que hacen la mili actualmente van a luchar, pero sí reciben presiones para firmar contratos con el Ejército. En el caso de que acaben rubricando estos contratos, sí están obligados a formar parte de la ofensiva.

Debido a sus críticas al Gobierno o al Ejército, periodistas y activistas críticos han visto escritas en sus puertas pintadas con la "Z", símbolo de la denominada "operación militar especial", y expresiones como "traidor" o "colaboracionista", entre otros términos parecidos. El periodista Dmitri Muratov, premio Nobel de la paz y redactor jefe del diario Novaya Gazeta, fue recientemente atacado mientras viajaba en tren. El atacante gritó "por nuestros muchachos" antes de rociar al periodista con acetona y pintura roja.

"Z" for Russian invasion, painted on the door of theater critic Marina Davydova, the 1st cultural figure to petition against it.



She was branded as a traitor, surveilled & threatened until she fled.



What period of history does that remind you of? https://t.co/g82Nz4y550 pic.twitter.com/hMmXsMBYJC