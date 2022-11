La UE y la OTAN analizan el impacto de dos misiles en Polonia

6 Se lee en minutos Redacción / EFE



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se declaró este martes "alarmada" por la explosión registrada en Polonia cerca de la frontera con Ucrania, tras el "ataque masivo con misiles rusos en ciudades ucranianas" llevado a cabo hoy.

"Alarmada por las informaciones de una explosión en Polonia, tras un ataque masivo con misiles rusos en ciudades ucranianas", escribió la jefa del Ejecutivo comunitario en su cuenta en Twitter.

Alarmed by reports of an explosion in Poland, following a massive Russian missile strike on Ukrainian cities.



I extend my condolences and my strongest message of support and solidarity with Poland and our Ukrainian friends. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 15 de noviembre de 2022

En un escueto mensaje, la política alemana expresó además sus condolencias a las familias de las dos víctimas y su "más fuerte mensaje de apoyo y solidaridad con Polonia y nuestros amigos ucranianos" y añadió que está "siguiendo de cerca la situación", y en contacto con "las autoridades polcas, los socios y los aliados" de la UE.

En la misma línea, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, indicó poco antes que está en contacto con los líderes de la Unión Europea para analizar la situación tras las informaciones que apuntan a que un misil ruso habría caído en Polonia y matado a dos personas, un extremo no confirmado por Varsovia.

"Estoy en contacto con las autoridades polacas, los miembros del Consejo Europeo y otros aliados", aseguró Michel en su cuenta oficial de Twitter.

El presidente del Consejo Europeo dijo estar "en 'shock' por las noticias de que un misil u otra munición ha matado a personas en territorio polaco" y envió sus condolencias a los familiares.

Shocked by the news of a missile or other ammunition having killed people on Polish territory.

My condolences to the families.



We stand with Poland.



I am in contact with Polish authorities, members of the European Council and other allies.@AndrzejDuda @MorawieckiM — Charles Michel (@CharlesMichel) 15 de noviembre de 2022

"Estamos con Polonia", añadió Michel.

Por su parte, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, está en contacto paralelamente que los jefes de las diplomacias de los Veintisiete, dijo a EFE su portavoz, Peter Stano.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, convocó esta tarde a la Comisión de Seguridad Nacional, después de que medios polacos publicaran la noticia de un impacto de misiles en la localidad de Przewodów, cerca de la frontera con Ucrania.

El portavoz del Gobierno polaco instó a los medios a no difundir "noticias sin confirmar" y señalo que tras la reunión se harían públicas las informaciones disponibles "en la medida de lo posible".

Por su parte, el Pentágono se mostró cauto e informó en una rueda de prensa de que está evaluando las informaciones aparecidas en los medios de comunicación.

"No tengo ningún dato que corrobore que ha habido un bombardeo con misiles", apuntó el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, Pat Ryder.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que la explosión ha sido causada por misiles rusos, algo que rechazó Moscú, que calificó de "provocación deliberada" las afirmaciones de medios y funcionarios polacos sobre la supuesta caída de misiles rusos en la frontera entre Ucrania y Polonia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha querido mostrar su solidaridad con Polonia dando el pésame a las familias de las víctimas del ataque sufrido tras el posible impacto de dos cohetes perdidos que ha dejado dos personas muertas en la localidad de Przewodow y ha asegurado que está en contacto con los socios europeos y los aliados de la OTAN.

Our solidarity with Poland and our sincere condolences to the families of the victims of the explosions. I am in contact with our European partners and @NATO allies. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 15 de noviembre de 2022

"Nuestra solidaridad con Polonia y nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas de las explosiones. Estoy en contacto con nuestros socios europeos y aliados de la OTAN", ha escrito el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en inglés en la red social Twitter, recogido por Europa Press.

Entre los líderes políticos españoles, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado el ataque sufrido en Polonia y ha pedido que se esclarezcan los hechos y ha mostrado su compromiso "sin fisuras" con la Unión Europea.

Nuestra rotunda condena al ataque sufrido por Polonia y nuestra solidaridad con el pueblo polaco. Esperamos que se esclarezcan las circunstancias exactas de lo ocurrido en este país aliado y amigo, y manifestamos nuestro compromiso sin fisuras con la Unión Europea y la OTAN. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 15 de noviembre de 2022

"Nuestra rotunda condena al ataque sufrido por Polonia y nuestra solidaridad con el pueblo polaco. Esperamos que se esclarezcan las circunstancias exactas de lo ocurrido en este país aliado y amigo, y manifestamos nuestro compromiso sin fisuras con la Unión Europea y la OTAN", ha escrito Feijóo en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

Artículo IV de la OTAN

Por su parte, el Gobierno polaco anunció que investiga la explosión sin atribuirla a misiles rusos, e indicó que está valorando si es necesario consultar a sus socios de la OTAN en relación con la existencia de una amenaza a su territorio.

El portavoz del Gobierno, Piotr Müller, dijo tras una reunión de la Comisión del Consejo de Ministros para Asuntos de Seguridad Nacional y de Defensa que las autoridades "están en el lugar en este momento, explicando la situación que se ha producido" y agregó que se ha decidido aumentar la disponibilidad de "algunas unidades militares y de combate".

El responsable de la Oficina Nacional de Seguridad, Jacek Siewiera, dijo por su parte que el primer ministro, Mateusz Morawiecki, mantuvo una conversación al respecto con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para analizar "las condiciones para utilizar el artículo IV" de la alianza atlántica y agregó: "Estamos en intenso contacto con los aliados cruciales".

Esa disposición del Tratado del Atlántico Norte dice que "las Partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada".

"Esperamos conversaciones con Estados Unidos, estoy en contacto con el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan", agregó Siewiera.

Seguimiento de la Alianza Atlántica

Stoltenberg dijo que la Alianza Atlántica está "haciendo un seguimiento" de la explosión en Polonia, y subrayó la importancia de que "se establezcan todos los hechos", ante informaciones de medios locales que apuntan a un posible ataque ruso.

Spoke with President Duda @prezydentpl about the explosion in #Poland. I offered my condolences for the loss of life. #NATO is monitoring the situation and Allies are closely consulting. Important that all facts are established. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 15 de noviembre de 2022

Según dijo en su cuenta de Twitter, Stoltenberg conversó con el presidente polaco, Andrzej Duda, "sobre la explosión en Polonia" y ofreció sus condolencias por "la pérdida de vidas".

"La OTAN está haciendo un seguimiento de la situación y los aliados están consultándolo de cerca. Importante que se establezcan todos los hechos", añadió el secretario general de la Alianza.

