Al menos dos muertos en Polonia tras la posible caída de dos misiles rusos perdidos cerca de la frontera con Ucrania

La inteligencia estadounidense apunta a una autoría rusa, aunque no está confirmado

Rusia niega haber atacado "objetivos cercanos" a la frontera ucraniana y habla de "provocación deliberada destinada a agravar la situación"

Si se confirmase que se trata de un misil ruso, sería el primer impacto directo con fallecidos que recibe un país miembro de la OTAN desde el estallido de la guerra

Una nube de humo se eleva en la zona donde supuestamente se han producido dos explosiones, vista desde Nowosiolki, Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, en una imagen publicada en redes sociales. / Stowarzyszenie Moje Nowosiolki / REUTERS

Al menos dos personas han muerto en la localidad polaca de Przewodow, en la provincia de Lublin, cerca de la frontera con Ucrania, en una explosión que habría tenido lugar tras el posible impacto de dos cohetes perdidos, según ha adelantado la emisora local Radio ZET. Informaciones extraoficiales de la propia emisora apuntan que los misiles podrían haber golpeado secadoras de grano en la ciudad. La policía y el Ejército están presentes ya en el lugar de los hechos.

Polonia ha incrementado la disponibilidad de algunas de sus unidades militares y está estudiando si necesita invocar el artículo 4 de la OTAN, que implica una ronda de consultas con los aliados, según el portavoz del Gobierno polaco, Piotr Muller.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha convocado al Comité de Seguridad Nacional y Defensa del Consejo de Ministros de carácter extraordinario, según ha adelantado el propio Müller en Twitter. Una reunión a la que han asistido también el ministro del Interior, Mariusz Kaminksi, el ministro de Exteriores, Zbigniew Rau, el ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, el comandante de los sectores operativos de las fuerzas armadas y el máximo responsable de la policía polaca.

Premier @MorawieckiM zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. — Piotr Müller (@PiotrMuller) 15 de noviembre de 2022

El portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder, ha señalado que no tiene información suficiente para confirmar que dos misiles rusos hayan impactado en territorio polaco, pero ha recordado que Estados Unidos tiene "una gran variedad de medios para verificar la información". Ryder ha evitado contestar si esta situación podría llevar a invocar la cláusula de defensa mutua de la OTAN: "Vamos a tener los hechos y luego actuaremos a partir de ahí". Sin embargo, fuentes de la inteligencia estadounidense han apuntado que los misiles serían rusos, según la agencia AP.

Rusia niega haber atacado "objetivos cercanos a la frontera entre Ucrania y Polonia con medios de destrucción rusos" y califica estas informaciones de una "provocación deliberada destinada a agravar la situación". El comunicado del Ministerio de Defensa ruso asegura además que los restos que supuestamente se han encontrado en el lugar de los hechos "no tienen nada que ver con armas rusas".

El suceso se ha producido horas después de que Moscú haya estado bombardeando docenas de objetivos en toda Ucrania este martes, incluida la capital ucraniana. Según Kiev, muchos de ellos estarían relacionados con la infraestructura energética, lo que ha causado cortes del suministro eléctrico en gran parte del país.

Anteriormente, Marcin Lebiedowicz, portavoz del Cuerpo de Bomberos de Hrubieszow, a unos 35 kilómetros al norte de Przewodow, había confirmado que la localidad había sido escenario de explosiones cuyas causas aún son desconocidas.

"Hemos recibido una notificación de una explosión en el patio de secado. De hecho, nada más llegar, confirmamos que algo así sucedió. Dos personas murieron en el lugar. Por el momento estamos asegurando la escena e iluminando el área de la acción", ha explicado a Radio Lublin.

"Los bomberos se encuentran en la zona, no está claro qué ha pasado", ha contado también Lukasz Kucy, bombero en una estación cercana a la zona de la explosión, en declaraciones a la agencia Reuters.

Fresh footage from the impact site in #Poland. That’s a huge impact crater.



pic.twitter.com/KXYqm0UThb — The Intel Crab (@IntelCrab) 15 de noviembre de 2022

REACCIONES EUROPEAS

Las reacciones de varios países europeos a esta explosión en Polonia no se han hecho esperar, especialmente en los países bálticos, pertenecientes a la OTAN y fronterizos con Rusia.

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha asegurado que su país "se solidariza fuertemente con Polonia" ante estas "noticias preocupantes" y ha manifestado que "cada centímetro del territorio de la OTAN debe ser defendido".

My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime. — Artis Pabriks (@Pabriks) 15 de noviembre de 2022

Más allá ha ido el ministro de Defensa de Letonia, Artis Pabriks, al condenar el supuesto ataque y criticar el "régimen criminal ruso" porque "ha lanzado misiles que no solo tienen como objetivo a los civiles ucranianos, sino que además han caído en territorio de la OTAN en Polonia".

Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We’re in full solidarity with our close ally Poland 🇵🇱 — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) 15 de noviembre de 2022

El Ministerio de Exteriores de Estonia ha ratificado que su país "está listo para defender cada pulgada del territorio de la OTAN" y han mostrado su solidaridad con un "aliado cercano" ante estas "preocupantes" informaciones.

