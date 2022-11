Detenida una mujer en Florida por subir a un avión con una pistola escondida dentro de un pollo

Una mujer fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Florida, por llevar un arma de fuego oculta en un pollo crudo en su equipaje, según informó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

La TSA publicó varias fotos en las redes sociales del arma con cargador dentro de la gallina, que estaba desplumada y lista para cocinar dentro de una bolsa de plástico, acompañadas de comentarios humorísticos acerca de los viajes con motivo del Día de Acción de Gracias.

La mujer detenida iba a abordar un vuelo desde el aeropuerto situado a unos 35 kilómetros al norte de Miami. TSA no informó del destino pero algunos medios publicaron que era Haití.

There’s a personal fowl here. Our officers @FLLFlyer made this very raw find. We hate to break it to you but stuffing a firearm in your holiday bird for travel is just a baste of time. So, don’t wing it, you'll find all the proper packaging info here: https://t.co/Zm2XnorDx7 pic.twitter.com/BpdbEwwouX