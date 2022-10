Así es el Congreso del Partido Comunista de China: entre flores, policía, PCR y un posible mandato intacto

Flores, banderas, mucha policía y medidas de prevención contra la covid llevadas al paroxismo caracterizan el escenario del XX Congreso del Partido Comunista de China (PCCh), que comienza el domingo en un Pekín completamente blindado por dentro y vedado al resto del país.

Las calles de la capital muestran un amplio despliegue policial y fuertes medidas de seguridad, más palpables en las inmediaciones de la céntrica plaza de Tiananmen donde se halla el Gran Salón del Pueblo.

El recinto acogerá la cita quinquenal que reunirá alrededor de 2.300 delegados del PCCh y en la que se espera que el líder de la formación y presidente del país, Xi Jinping, obtenga un tercer mandato inédito entre sus más recientes predecesores.

Al mismo tiempo, puntos de la ciudad como las arterias que rodean su centro neurálgico se han engalanado con banderas y decoraciones florales para mostrar su cara más cautivadora en una semana en la que todos los ojos mirarán a Pekín.

De acuerdo con medios locales, la provincia de Hebei, que rodea Pekín, recibió la orden de limitar la producción de su industria de acero para garantizar unos aún por verse cielos azules de cara al congreso.

China afiló hoy la censura en las redes hasta el punto de restringir la palabra “Pekín” de las búsquedas después de que ayer se filtraran imágenes de un hombre que colgó en la capital pancartas con mensajes contra el presidente, Xi Jinping.

Alrededor del mediodía del jueves, el hombre colocó varias pancartas en el céntrico puente de Sitong, al tiempo que quemaba algunos objetos no identificados para, probablemente, crear una columna de humo que atrajese la atención de los peatones.

Las pancartas mostraban mensajes como "No queremos pruebas PCR, queremos comer", "No queremos líderes, queremos elecciones", "No queremos revolución cultural, queremos reformas" o "Hagamos huelga para derrocar al dictador y traidor Xi Jinping".

Protesta contra Xi Jinping en China

“Di no a la prueba del Covid, sí a la comida. No al encierro, sí a la libertad. No a la mentira, sí a la dignidad. No a la revolución cultural, sí a la reforma. No al gran líder, sí al voto. No seas esclavo, sé un ciudadano”, dice una pancarta. pic.twitter.com/kxlHhtYXlL — Ricardo Robaina (@_NOALCOMUNISMO) 13 de octubre de 2022

Poco después de la acción, la Policía llegó al puente para arrestar al individuo, cuya identidad exacta y paradero se desconocen, y retirar las pancartas.

¿Qué es el Congreso del Partido?

El Congreso Nacional del Partido Comunista Chino es un cónclave de una semana que se reúne cada cinco años para nombrar nuevos líderes, discutir cambios en los dogmas del partido y diseñar una agenda política. Siendo así, durante las reuniones del partido se discute la gobernanza del país para los próximos cinco años. La vida de 96 millones de ciudadanos con los que cuenta China.

¿Cómo se elige al líder?

Las votaciones se llevan a cabo durante el Congreso del Partido, aunque realmente se trata de una formalidad, no es un verdadero proceso electoral. Lo que sí que afecta a las decisiones reales es un proceso opaco entre los principales líderes del partido antes de que empiece el Congreso.

La única votación que se lleva a cabo es la del Comité Central, el principal órgano de dirección del partido, de unos 200 miembros y 200 suplentes. Los cuales son responsables de seleccionar a los miembros del Politburó.

Se espera que Xi Jinping sea nombrado secretario general del partido por tercera vez consecutiva, pero esta decisión no será confirmada hasta la reunión anual de la legislatura en marzo.

¿Qué otros cambios podemos esperar de este Congreso?

Este año el principal aspecto a tratar serán las prioridades del partido respecto al covid, los desafíos económicos y Taiwán. Aunque también se hará una reflexión de la política del anterior plan quinquenal y las relaciones exteriores.

Noticias relacionadas