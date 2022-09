Ucrania engaña a Rusia: señuelo en el sur y ofensiva relámpago en el norte

Que las cosas no van bien para el Ejército ruso en el este de Ucrania ha quedado claro en un debate en televisión este fin de semana. Un exdiputado de la Duma ha cargado contra la forma en la que se está dirigiendo la guerra. “Es absolutamente imposible vencer a Ucrania con los recursos actuales y con estos métodos de guerra colonial”, ha dicho Boris Nadezhdin, ante la sorpresa del resto de contertulios y rompiendo el tono monocorde que domina estos programas a favor del Kremlin. “Las Fuerzas Armadas rusas se enfrentan a un Ejército ucraniano poderoso, armado con las mejores tecnologías occidentales” y no se puede ganar “solo con contratistas militares y mercenarios”, ha añadido. Atónito, el presentador le ha preguntado: “¿Está sugiriendo una movilización general?” - “Sugiero conversaciones de paz para detener la guerra”, ha concluido Nadezhdin.

Russian chat shows always had the “NATO shill guest” who said relatively sensible things and could then be torn down by the others.



But Boris Nadezhdin here speaking some dangerous truths, you wonder if he might simply get arrested soon. pic.twitter.com/KwF8xqaEn4