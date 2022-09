Muere la reina Isabel II de Inglaterra a los 96 años en el castillo de Balmoral

"La reina ha muerto en paz en Balmoral esta tarde". Así ha anunciado un comunicado del palacio de Buckingham que la reina Isabel II de Inglaterra ha fallecido este jueves a los 96 años tras 70 años de reinado. Lo ha hecho acompañada de su hijo, Carlos de Inglaterra, que hereda el trono de la corona británica, de sus hijos menores -Ana, Andrés y Eduardo- y de sus nietos, el príncipe Guillermo y el príncipe Enrique.

“El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana", añade el escueto mensaje publicado sobre un sobrio fondo negro, en referencia a Carlos y a su esposa Camila de Cornualles.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W