Ucrania pide a España que suspenda los visados para rusos pero Madrid quiere coordinarse con la UE

Finlandia ya ha anunciado el veto. Alemania se opone. La UE lo debatirá la semana que viene en Praga

El embajador ucraniano confirma que ha pedido a Albares la suspensión de los visados

"Haremos con este tema como con todos los relativos a Ucrania: coordinarlos con los socios de la UE", aseguran fuentes de la diplomacia española

Moscú, 22 de agosto de 2022.- Una ciudadana rusa se fotografía junto a una bandera de la Federación Rusa en el Día Nacional de la Bandera / EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV

El Gobierno ucraniano cree que el pueblo ruso apoya mayoritariamente la guerra de Putin, sometido como está a la propaganda del Kremlin y a una censura mediática implacable. Por ello, pide que se suspenda la concesión de visados de viaje a los ciudadanos de la Federación Rusa. “Sería una buena demostración de cómo reacciona el mundo civilizado”, ha dicho el embajador ucraniano en España, Serhii Pohoreltsev, este miércoles, en los actos para conmemorar el 31 aniversario de la independencia. Él espera ahora una respuesta afirmativa a la “nota verbal” que ha enviado al ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, pidiendo que Madrid cancele la concesión de dichos visados.

España de momento no ha movido ficha respecto a este tema. "Haremos como con todos los relativos a Ucrania: coordinarlos con los socios de la UE", aseguran fuentes de la diplomacia española a este diario. Albares ha rechazado definir cuál será la respuesta española a la petición del embajador ucraniano. "Estaremos dentro del consenso europeo", ha dicho en una entrevista en Cadena Ser, donde ha reconocido que este será uno de los temas que "muy probablemente" tratará la próxima semana en Praga.

Otros socios, sin embargo, han tomado ya decisiones unilaterales o fijado públicamente su postura.

El Gobierno de Finlandia, por ejemplo, ha decidido reducir en un 90% la emisión de visados a los ciudadanos rusos respecto a los niveles actuales. Su primera ministra, Sanna Marin, pide que se discuta el asunto en Bruselas. Letonia y Estonia, que también comparten frontera con Rusia, han insistido en la necesidad de endurecer las restricciones de viaje a los rusos, incluida la prohibición de los visados de turista. Opinan que no se debe permitir a los ciudadanos rusos irse de vacaciones por Europa mientras Moscú invade un país europeo y somete a un castigo energético a la UE que puede llevar a una recesión generalizada.

Alemania se opone al veto generalizado de los visados. El canciller Olaf Scholz argumenta que hay que dejar claro que esta no es una guerra de los ciudadanos de a pie de la Federación Rusa, sino de su presidente Vladímir Putin y de la camarilla del Kremlin.

No lo ve así Ucrania: “Nuestra propuesta es lógica. Según las encuestas el 76% de los rusos apoyan la guerra, lamentablemente, debido a la falta de información y la propaganda, y tienen que entender que el mundo civilizado va a reaccionar”, ha dicho el embajador ucraniano en Madrid.

En este escenario, la Comisión Europea pide coordinación entre los 27.

España anuncia el envío de armas

Horas después de que el embajador ucraniano afeara a España la lentitud en el envío de armamento, el Ministerio de Defensa ha anunciado que mandará un nuevo lote de material militar. Incluye vehículos acorazados, munición y misiles, además de combustible y vestuario y equipamiento invernal, según una nota de prensa del departamento dirigido por Margarita Robles.

Defensa asegura que en estos seis meses de guerra España "no ha dejado de enviar material para la legítima defensa del pueblo ucraniano", si bien por razones de seguridad, "no se han precisado los detalles". Esto contradice lo asegurado en la mañana de este miércoles por el embajador ucraniano Serhii Pohoreltsev, que ha afirmado que España no enviaba nada de material bélico desde principios de mayo, hace cuatro meses.

Hoy se ha celebrado en la embajada ucraniana en Madrid una sobria ceremonia de izado de bandera para conmemorar el 31 aniversario de la independencia de la URSS. Después, Pohoreltsev ha pedido ante la prensa que España envíe, entre otras cosas, obuses de 155 milímetros y morteros de 120 milímetro de fabricación nacional. “Hemos mandado varias veces la lista de las necesidades” al Gobierno español, ha dicho. “Agradecemos lo enviado, pero necesitamos más y más rápido”.

