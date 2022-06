Von der Leyen vuelve a Kiev para avanzar en el posible ingreso de Ucrania en la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, considera que Ucrania se encuentra en el "buen camino" hacia su incorporación a la Unión Europea como una "democracia sólida y funcional", como se ha demostrado en uno de los peores escenarios posibles que es el conflicto armado con Rusia, pero ha pedido a las autoridades que, cuando termine la guerra, ofrezcan "resultados" en sus reformas sobre el Estado de Derecho y, en particular en la lucha contra la corrupción.

Von der Leyen ha llegado este sábado a Kiev en su segunda visita sorpresa a la capital de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa -la primera fue en abril- para discutir los pasos a seguir cuando termine el conflicto armado, de fructificar la candidatura del país a la UE, con el establecimiento de una hoja de ruta que pasa por una reconstrucción cimentada parcialmente en inversiones internacionales que necesitan de un país capacitado para responder a la confianza depositada.

Su visita se produce a pocos días de que la institución comunitaria emita su opinión sobre la candidatura del país a la adhesión a la Unión Europea, que la Comisión presentará a finales de la semana próxima.

El lunes, el Colegio de Comisarios tendrá un primer debate de orientación sobre la candidatura y ya el viernes se reunirá de nuevo para adoptar el texto definitivo con la opinión de Bruselas, un trámite previo necesario para que los jefes de Estado y de Gobierno discutan en su cumbre del 23 y 24 de junio si conceden el estatus de candidato a este país.

