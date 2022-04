Bruselas activa el mecanismo para congelar fondos europeos a Hungría

Tras meses de tira y afloja con el Gobierno de Viktor Orban, la Comisión Europea ha decidido dar el paso y activar el mecanismo que condiciona el desembolso de los fondos europeos al respecto del Estado derecho. Aunque no hay estimaciones sobre el montante de ayudas europeas que Budapest podría perder si no resuelve las deficiencias identificadas por el Ejecutivo comunitario, Bruselas considera que dispone de "pruebas suficientes", según ha asegurado la vicepresidenta Vera Jourova, de que ha habido una vulneración de las normas en la gestión de los fondos por lo que Hungría tiene que dar explicaciones y presentar medidas correctoras.

Today, we send a notification letter to Hungary formally activating the budget conditionality procedure.



We identified issues that might be breaching #RuleOfLaw in HU and affect the EU budget.



Hungary will have to reply to our concerns and propose remedial measures.