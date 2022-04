Ucrania acelera los trámites para su adhesión a la Unión Europea

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha hecho este lunes entrega del cuestionario para recibir el estatus de país candidato a la adhesión a la Unión Europea (UE), un paso que acerca más a Kiev a su pertenencia al bloque. "Otro paso en el camino europeo de Ucrania", ha indicado el embajador de la UE para Ucrania, Matti Maasikas. En su cuenta de Twitter, ha informado de que ha recibido personalmente el documento entregado por Zelenski, que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le dio hace diez días.

"Tiempos extraordinarios hacen tomar medidas extraordinarias y a una velocidad extraordinaria", ha agregado Maasikas, que ha compartido fotos del momento en el que Zelenski le hace entrega del cuestionario.

Another step on Ukraine's EU path. Honoured to receive from @ZelenskyyUa the answers to @EU_Commission questionnaire, handed over by @vonderleyen only 10 days ago. Extraordinary times take extraordinary steps and extraordinary speed. @Denys_Shmyhal @StefanishynaO @AndriyYermak pic.twitter.com/UaNPOrhPST