'Desnazificación', limpieza y represión durante una generación, el plan a largo plazo de Rusia para Ucrania

La principal excusa empleada por Vladímir Putin para justificar la invasión de Ucrania ha sido la necesidad de "desnazificar" el país y garantizar la seguridad de los ciudadanos pro-rusos del Donbás, así como de la propia Rusia. Hasta ahora, las implicaciones prácticas de este planteamiento no estaban claras más allá de la ofensiva militar desplegada sobre el país vecino. Sin embargo, un artículo publicado por RIA Novosti, grupo multimedia de control estatal al que también pertenece el canal Russia Today, arroja cierta luz sobre los planes a largo plazo del Kremlin.

Bajo el título '¿Qué debería hacer Rusia con Ucrania?' (en inglés aquí), Timofey Sergeytsev, analista ruso, miembro del Club Zinoviev, un think tank vinculado a la agencia de noticias Rossiya Segodnya, y asesor de investigación del Centro Internacional de Investigación y Educación Zinoviev de la Universidad Estatal de Moscú, expone detalladamente los pasos que pretende dar para castigar a las autoridades ucranianas, imponer el dominio ruso sobre el país y "reeducar" a la población a lo largo de más de una generación.

Para este analista, la 'desnazificación' de Ucrania ha pasado ya "a un plano práctico". Esto supone, consecutivamente y siempre según su óptica, la victoria militar sobre Kiev, la liberación del territorio, la eliminación de los nazis y la creación de "las condiciones sistémicas para la posterior desnazificación en tiempos de paz". Y es que, según Rusia, el problema en Ucrania no sería solo un Gobierno de "ideología nazi", sino que el conjunto de los ucranianos forma una "masa nazificada" sobre la que se deben tomar medidas, habida cuenta de que "técnicamente no puede ser objeto de castigo directo".

Una afirmación, esta última, que queda en entredicho a la vista de las masacres contra población civil descubiertas en Bucha y otras ciudades de los alrededores de Kiev liberadas por el ejército ucraniano de manos de las fuerzas rusas. No obstante, Sergeytsev afirma que el castigo estaría reservado para todos aquellos que hayan tomados las armas, ya sean las fuerzas militares o los batallones nacionales que las apoyan. A todos ellos los acusa del genocidio del pueblo ruso y de extrema crueldad contra la población civil, y asevera que deben ser "castigados de forma ejemplar y exponencial".

El artículo llama a una "depuración total", no solo de la cúpula de Gobierno, sino de una parte significativa de la población, a la que tilda de "nazis pasivos, cómplices del nazismo" y merecedora de soportar las "inevitables penalidades de una guerra justa contra el sistema nazi". Para este segundo grupo, la 'desnazificación' consistiría en una reeducación forzosa a través de la "represión ideológica" y una "censura estricta", tanto en la esfera política como en la de cultura y la educación.

