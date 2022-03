Ucrania alerta de que miles de niños son “deportados” a ciudades rusas como Taganrog

La Fiscal General de Ucrania y el alcalde de Mariúpol han denunciado que miles de civiles, entre ellos niños, están siendo deportados hasta ciudades rusas como Tangarog, una localidad a unos 50 kilómetros de la frontera con Ucrania.

“El Ejército ruso no solo dispara contra nuestros niños, sino que también los traslada a la fuerza a la Federación Rusa”, ha asegurado la Fiscal General de Ucrania Iryna Venediktova, en Twitter. “Estamos investigando el traslado forzoso de 2.389 niños desde los territorios temporalmente ocupados por Rusia”.

Russian forces are not only targeting and killing our children, but also forcibly moving them to the RF. Investigation is ongoing on the forcible transfer of 2,389 children from temporarily occupied territories of Ukraine to Russia. @MFA_Ukraine #RussianWarCrimes