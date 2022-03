Última hora sobre la guerra en Ucrania | Putin enviará a 16.000 voluntarios de Oriente Medio a luchar en Ucrania

Un hospital infantil en la ciudad ucraniana de Mariúpol ha sido destruido por los ataques aéreos rusos, según fuentes locales. "Las fuerzas de ocupación rusas lanzaron varias bombas sobre el hospital infantil. La destrucción es colosal", apuntaron. Por el momento, se desconoce el número de víctimas.

El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, ha publicado en redes sociales un mensaje al respecto: "Mariúpol. Ataque directo de las tropas rusas en el hospital de maternidad. Gente, los niños están bajo los escombros. ¡Qué atrocidad! ¿Cuánto tiempo más el mundo será cómplice ignorando el terror? ¡Cierra el cielo ahora mismo! ¡Alto a las matanzas! Tienes poder pero pareces estar perdiendo humanidad".

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k