Así es el búnker de Putin en Siberia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha trasladado a su familia a un búnker subterráneo secreto en Siberia, un lugar preparado para afrontar una guerra nuclear. Según el profesor Valery Solovey, de 61 años, el presidente ruso ha escondido a su familia en un lujoso búnker de alta tecnología que se asemeja a una "ciudad subterránea".

El espacio está enterrado debajo de una finca en el complejo Altayskoye Podvorie en las montañas de Altai. La familia está a salvo mientras Putin libra una guerra brutal contra Ucrania que ha matado a miles de soldados, incluidos muchos rusos.

“El fin de semana, la familia del presidente Putin fue evacuada a un búnker especial preparado en caso de guerra nuclear. Este búnker está ubicado en la montañosa República de Altái. De hecho, no es un búnker, sino toda una ciudad subterránea, equipada con la última ciencia y tecnología”, dijo Solovey en un video.

