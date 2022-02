Última hora de Ucrania | OTAN destaca el carácter “dominante” del ciberespacio en la crisis ucraniana

Margarita Robles asegura que España nunca se planteó enviar sus tropas a Ucrania

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho este lunes que "el escenario de que hubiera tropas españolas en Ucrania no se planteó nunca" y ha asegurado que las misiones españolas en la zona buscan preservar la paz. En declaraciones a Onda Cero, Robles ha mantenido que nunca se ha planteado enviar a militares españoles a suelo ucraniano porque "la OTAN tiene un artículo 5 por el que cuando hay una agresión a uno de los países aliados todos los demás tienen que responder, pero en este caso Ucrania no es un país que pertenezca a la alianza". "Yo creo que se ha dramatizado demasiado a veces porque no se conoce cuál es la participación de España en la OTAN desde hace muchísimos años", ha añadido.