China, 14 años después: vuelven los Juegos Olímpicos a un país muy diferente

Pekín se convertirá el viernes en la primera ciudad que acoge los Juegos Olímpicos de verano y de invierno. Los 14 años que los separan son media generación en términos históricos pero parecen varias atendiendo a los cambios en China. Aquel país ingenuo y subdesarrollado que buscaba el abrazo del mundo está cerca de desbancar a Estados Unidos en la cúspide económica global tras beneficiarse como ninguno de la globalización.

Ni los Juegos invernales rivalizan en empaque con los estivales ni el mundo sufría entonces una pandemia. Las expectativas, pues, son más humildes. Se persiguen unos juegos “sencillos, seguros y espléndidos”, una fórmula alejada de los ditirambos al uso. China pretendía mostrar que también con coronavirus es posible un macroevento global con razonable normalidad pero los rebrotes, aunque ridículos en contraste con las magnitudes del resto del mundo, forzaron el cambio de planes. Meses atrás ya renunció a los turistas y la semana pasada canceló la venta de entradas tras colarse la variante ómicron en la capital. Solo los grupos elegidos por las autoridades ocuparán las gradas tras controles exhaustivos. Los juegos, aún sin turistas, amenazan el blindaje de la política de tolerancia cero. Entre los miles de llegados del extranjero en las últimas semanas se han detectado más de 200 positivos. Los contagios en la burbuja del personal olímpico se dan por descontados y los esfuerzos se centran en que no lleguen a la población.

