Las fiestas fueron "serios fallos de juicio y liderazgo", según el informe interno entregado a Johnson

El primer ministro británico, Boris Johnson, interviene ante el Parlamento / Reuters/UK Parliament/Jessica Taylor

Boris Johnson pretende escapar de las consecuencias del 'partygate' llevando a cabo un retoque de su equipo en Downing Street, según anunció este lunes en la Cámara de los Comunes horas después de recibir el informe oficial sobre las fiestas durante la pandemia. Esas reuniones sociales en la residencia oficial representan "serios fallos de juicio y liderazgo" de acuerdo con las conclusiones de Sue Gray dadas a conocer también este lunes. Un resultado parcial, ya que la policía está investigando 12 celebraciones en la residencia oficial del primer ministro y en la Oficina del Gabinete. Scotland Yard confirmó que Gray les ha entregado 300 fotos y 500 páginas de documentos de tales reuniones. Una de ellas tuvo lugar en la vivienda privada de Johnson, organizada por su esposa, Carrie Symonds, para festejar el 13 de noviembre del 2020 la marcha de Dominic Cummings, el asesor de Johnson que ella detestaba.

El informe inicial sobre lo ocurrido a lo largo de 20 meses, que coincidieron con el confinamiento y las restricciones por el covid, critica el ambiente en Downing Street y los eventos sociales en ese periodo que considera "difíciles de justificar". Resalta el "excesivo consumo de alcohol, inapropiado en toda circunstancia en un lugar de trabajo profesional". "Al menos algunas de las recepciones en cuestión representan un serio incumplimiento no sólo de los altos estándares que se esperaban de los que trabajan en el corazón del Gobierno, sino también de los estándares que se esperaba de toda la población británica en aquel momento".

"Mucho que aprender"

Lo acontecido muestra "serios fallos de juicio y de liderazgo en diferentes partes del No 10 (la residencia oficial) y de la Oficina del Gabinete en diferentes momentos". "Algunos de los eventos no se debieron permitir. De otros eventos no debió permitirse que se convirtieran en lo que se convirtieron", prosigue el escrito de Gray.

El jardín de Downing Street se utilizó como una extensión de las oficinas, lo que, según el informe, se comprende durante la pandemia, pero es inexcusable que se utilizara para celebrar fiestas.

El documento concluye que "hay mucho que aprender de lo ocurrido y a lo que dar una respuesta inmediata desde el Gobierno". "Eso no necesita esperar a que concluya la investigación de la policía", remacha.

En el resumen de 12 páginas no se nombra a ninguno de los implicados, incluido el primer ministro. Se trata de una recopilación limitada de los eventos menos comprometedores de los 16 investigados por Gray. La Policía Metropolitana le había pedido no incluir algunas de las partes más graves de su investigación para no interferir con las indagaciones de los agentes. El resultado final puede tardar semanas o meses.

Confusión con las normas

Tras publicarse el informe, Johnson volvió a esquivar responsabilidades personales e ignorar la magnitud de lo ocurrido y confirmado. En una declaración ante los diputados volvió a pedir "perdón", dando de paso a entender que lo suyo fue una confusión con las normas imperantes durante el confinamiento. "Lamento cómo se ha manejado el asunto. No sirve de nada decir que todo era según las normas, o que la gente estaba trabajando duro. Esta pandemia era dura para todo el mundo".

Johnson anunció un reajuste de su equipo en los próximos días con la creación de una Oficina del Primer Ministro y un secretario permanente. Mencionó en dos ocasiones el Brexit, para restituir la confianza en sus promesas. La oposición pidió una vez más su dimisión. Los diputados conservadores no parecen dispuestos por ahora a dar ese paso.

