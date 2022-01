EEUU y la UE refuerzan su alianza para garantizar el suministro de gas en caso de bloqueo de Rusia

El 41% del gas natural que se consume en la Unión Europea proviene de Rusia, que también es el principal proveedor de crudo y combustibles fósiles, según datos de Eurostat. Para paliar esta dependencia y desarmar la posibles estrategia de cortar el suministro para añadir más presión a la crisis ucraniana, la UE y EEUU han emitido este vienes un mensaje conjunto en el que ponen negro sobre blanco su unidad ante las amenazas de Moscú y para garantizar que no habrá desabastecimiento.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, salieron al paso de los últimos acontecimientos con una declaración en la que ambos se comprometen a "intensificar la cooperación energética" con el fin de que ciudadanos y empresas en la UE y en países vecinos "dispongan de unos suministros energéticos fiables y asequibles".

🇪🇺🇺🇸 @POTUS and I are intensifying our cooperation for the energy security of the EU and its neighbourhood.



The US is our largest LNG supplier.



We will work to ensure reliable supply of natural gas to the EU to avoid shocks in case of a further Russian invasion of Ukraine.