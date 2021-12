El día que la URSS arrió su bandera

Hace 30 años Mijaíl Gorbachov vivía su último día en el Kremlin. Mientras los soviéticos aún no se habían recuperado del trauma de la desaparición de la URSS, se arriaba casi clandestinamente la bandera con la hoz y el martillo.

"Gorbachov lideró durante seis años una revolución que cambió la Unión Soviética y el mundo para siempre, pero para entonces la Perestroika ya había terminado", comentó a Efe Andréi Grachov, último jefe de prensa de Gorbachov.

Gorbachov salió ileso del golpe de Estado de agosto de 1991, pero ya nada pudo hacer ante el alud de declaraciones de independencia que sepultó el Kremlin en los meses siguientes. Su renuncia a la jefatura de la URSS era sólo cuestión de tiempo.

Una vez que todas las repúblicas soviéticas, con la excepción de Georgia y las tres bálticas, dieron la puntilla a la URSS en la cumbre de Almaty, Gorbachov inició el proceso de traspaso de poder.

