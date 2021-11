La expansión colonial de Israel sigue a pesar de la oposición de EEUU

Las grúas y las excavadoras nunca dejan de funcionar en la Cisjordania ocupada. No importa quién esté en el Gobierno. Tampoco es relevante lo que opine el Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU). Pese a la oposición de la Administración Biden, Israel no detiene su expansión colonial en los territorios ocupados. El primer ministro israelí, Naftalí Bennett, avanza en los planes para construir 3.130 viviendas en la Cisjordania profunda, truncando un poco más los sueños de un Estado palestino. Este primer gesto expansionista desde que Bennett y Biden están en el poder ha exacerbado las tensiones con su mayor protector y las diferencias en el seno de su Gobierno.

Antony Blinken llamó a Benny Gantz en un intento de disuadirle de sus intenciones. El secretario de Estado estadounidense expresó la noche del martes al ministro de Defensa israelí su oposición a la reanudación de la política de asentamientos. En la Casa Blanca ya no está Donald Trump, que aplaudía cada gesto expansionista del Gobierno israelí. Y al frente del Gobierno israelí tampoco está ya Binyamín Netanyahu, partidario de la anexión de Cisjordania. Desde junio, el exlíder de los colonos, Naftali Bennett, gobierna Israel y debe escuchar a su electorado.

This is not the government of change but the government of annexation. Our reporting on settlement approvals today: https://t.co/U5yZ788Yfs