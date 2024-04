Joaquín Torres habla sobre su estado de salud desde el hospital: "Tengo que operarme de nuevo"

Nuevo revés para Joaquín Torres. El famoso arquitecto acumula una mala racha personal que se alarga con otra mala noticia: tendrá que pasar de nuevo por quirófano, de donde salió hace tres con su última intervención, para limpiar el sistema de gérmenes.

Esta será la quinta intervención de Torres tras su accidente en moto en Madrid. Además, de eso, en los últimos meses el arquitecto se ha visto superado por una crisis matrimonial, la muerte de su madre y el conflicto con su hermano.

Una montaña rusa

"Desesperado. A las cinco de la mañana [del viernes 19] me ha dicho mi médico que tienen que operarme de nuevo. Me tienen que quitar las placas que me pusieron en diciembre porque ahí se alojan los gérmenes", cuenta para la revista Semana.

"Como una montaña rusa... cada día una cosa nueva. La infección de huesos y hoy me he levantado con la ‘gran noticia’ de que me vuelven a operar para limpiar bien el sistema de gérmenes... Creo que es imposible que me pasen más cosas. Es la historia interminable de una cadera", se queja en uno de sus stories de Instagram.

La salud de Joaquín Torres

El arquitecto escogido por los famosos para sus proyectos está atravesando uno de los momentos más complejos de su vida. Desde que el pasado mes de diciembre, tuviera un accidente de moto, no ha terminado de recuperarse. Además de ese problema, también tiene problemas familiares que no le permiten estar al 100%.