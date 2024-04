Shakira contra Barbie: "Mis hijos la odian. Sintieron que era castradora y estoy de acuerdo"

Milan y Sasha, los hijos de Shakira y Gerard Piqué no son seguidores de la película Barbie. No les ha gustado el filme protagonizado por Margot Robbie como la popular muñeca de Mattel y con Ryan Gosling en el papel de Ken. Barbie se estrenó el pasado verano y con casi 1.500 millones de dólares se convirtió en la película más taquillera del año pasado. Además, estuvo nominado a ocho premios Oscar, entre ellos el de mejor película, aunque solo se llevó un galardón, el de mejor canción original para Billie Eilish y Finneas O'Connell por el tema What Was I Made For?.

Sin embargo, para gustos, los colores. O en este caso, películas. A la cantante colombiana tampoco le agrada este largometraje hasta tal punto que durante una entrevista en la que aportó su opinión ya se ha hecho viral, calificando la cinta dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie de "castrador".

Shakira junto a sus hijos. / Europa Press

“Mis hijos la odiaron totalmente. Sintieron que era castradora y en cierta medida estoy de acuerdo con ellos. Estoy criando a dos niños y quiero que ellos también se sientan poderosos al respetar a las mujeres", afirma la cantante en declaraciones en una entrevista concedida a Allure en las que aboga por una "cultura pop que empodera a las mujeres sin quitar a los hombres la posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer económicamente”, apostilla.