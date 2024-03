La hija menos mediática de Bertín Osborne, Claudia, preocupada por el estado de salud de su padre

No hay día sin susto para Bertín Orborne. Sus problemas de salud, de los que no consigue una recuperación completa ("un infierno, en palabras de su entorno") se unen a la demanda que ha presentado contra él Gabriela Guillén después de que no respondiese al burofax para arreglar de modo amistoso y de forma privada el tema de la paternidad de su hijo, la única prioridad del cantante en estos momentos es su salud.

Preocupación por el estado de salud de Bertín Osborne

Tal y como se lleva hablando días, Osborne arrastra secuelas del Covid persistente con el que lleva desde el pasado mes de enero, lo que le hace recaer y estar débil de salud. Bertín está pasando estos últimos días por un bache en su salud que ha hecho que cancele todos los compromisos en su agenda y hacer un parón para recuperarse pronto. Las secuelas del coronavirus persistente están ocasionando en el empresario algunas secuelas y enfermedades leves como migrañas, tos persistente o infección en las vías respiratorias.

La hija de Bertin, Claudia Osborne preocupada

La hija más alejada del mundo mediático de Osborne es Claudia. La hija mayor del empresario ha sido vista por las calles de la capital madrileña junto a su hija de dos meses con una cara muy preocupada.

Han podido ver a la hija de Osborne dando un paseo sin soltar el teléfono de la oreja y con cara seria y cansada. Claudia lleva una vida completamente alejada del foco mediático del que si vive su familia, incluidas sus hermanas Alejandra y Eugenia Osborne.

Una de sus hijas da un avance de la salud del cantante

Una información preocupante a la que su hija Alejandra Osborne ha querido quitar hierro, lanzando un mensaje tranquilizador sobre el verdadero estado del presentador. Este miércoles la primogénita de Bertín ha asistido al concierto por el 30º aniversario del popular grupo 'Los Alpresa' en Sevilla, y con una gran sonrisa ha asegurado que su padre "está estupendamente". "Está mucho mejor, con un tratamiento de vitaminas y muy bien. Cada vez mejor. Ahora a esperar que siga así" ha afirmado rotunda.