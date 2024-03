¿Es realmente Kate Middleton la mujer del vídeo? Las redes vuelven a la carga

Las nuevas imágenes de una mujer alta, morena sonriente, y extremadamente delgada caminando junto al principe Guillermo Gales no han conseguido calmar las aguas del ya denomindado con sorna 'KateGate'. Tras varias semanas tumultuosas en las que a la Casa Real británica ha perdido el control del relato sobre el estado de salud de Kate Middleton, la realeza británica ha optado por utilizar la táctica estrella de la difunta Isabel II. "Que te vean, si quieres acallar los rumores, muéstrate". Y ellos se han mostrado. A medias.

Los tabloides, siempre tras el trabajo sucio

Fueron The Sun y TMZ quienes publicaron ayer el vídeo que ha vuelto a dar la vuelta al globo. Un hombre y una mujer, con una fisionomía muy similar a la de la pareja real, vestida con ropa informal, deportiva, que pasea sonriente cargada de bolsas de plástico, de compras. Los rasgos de ellos se intuyen, pero la calidad de las imágenes es pésima, propia de un móvil de principios de los 2000. No de un 'smartphone' de 2024. Eso ha provocado que las preguntas y sospechas se aviven en lugar de apagarse. ¿Cómo es posible que no se haya difundido ni una fotográfica de calidad en las últimas semanas de una mujer cuya fotografía ha inundado internet durante los últimos años con una precisión perfecta?¿Es posible cargar bolsas después de una cirugía abdominal? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los internautas, que han continuado con sus pesquisas y bromas macabras sin piedad.

La teoría de la doble

"No es ella", claman las redes sociales. La negativa es casi unánime, nadie se lo cree. La mujer de la foto es otra, una doble contratada para hacerse pasar con ella. "Es el momento para todas las mujeres morenas inglesas que estén en el paro", bromeaban algunos por las redes. Otros, han editado la foto para hacerla más legible. El rostro que se esboza, sin duda, no es el de la desaparecida.

La apuesta, de momento, más macabra es que la princesa se ha visto obligada a "donar" sus órganos al monarca inglés, enfermo de cáncer. Parece que la Casa Real tendrá que dejarse ver "de verdad" sin quieren silenciar los rumores. Ahora mismo, el control del relato sigue escapando de sus manos.