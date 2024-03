El duro ataque de Frank Cuesta a Ibai por su peso: "Déjate de victimismo y baja 40 kilos"

El que fue presentador de 'Frank de la Jungla' ha lanzado un duro ataque al 'streamer' bilbaíno Ibai Llanos debido a sus intentos fallidos para bajar de peso, un reto que ha compartido en varias ocasiones con sus seguidores.

En un vídeo con el 'youtuber' Javi Olivera, le pide a Cuesta que diga lo que han comentado fuera de cámaras. Es entonces cuando 'Frank de la Jungla', sin tapujos, mira a la cámara y dice: "Tienes pasta, tienes gente que te puede llevar las cosas. Déjate de excusas, déjate de victimismo, déjate de estreses y bájate 40 kilos".

"Coge a un tío que te quite todo de la nevera"

"Todos hemos tenido problemas", dice el 'youtuber'. A lo que añade: "Hay gente que hemos tenido cáncer, que nos han dado dos meses de vida y hemos dicho 'no nos vence'. Déjate de hostias, déjate de estreses". Como de costumbre, Cuesta no ha tenido pelos en la lengua a la hora de dar su opinión sobre Ibai Llanos. "Te coges a un tío que te quite todo lo de la nevera, que te quite todo. Que te tenga esposado. Que por las noches te encierre en una habitación hasta que se quite el hambre", exige. Finaliza el vídeo con un "cuando te bajes 40 kilos, te quitas la camiseta y haces así a todo el mundo", mientras ofrece cortes de manga con sus dos manos.

En marzo de 2023, Ibai Llanos confesó a sus seguidores que había perdido la motivación sobre el reto de perder peso, que había intentado cumplir entrenando tres o cuatro veces por semana. De hecho, llegó a montar un gimnasio en su propia casa. "No lo quiero usar como excusa, pero llegó un momento en el que yo llegaba al gimnasio y no me encontraba con tantas ganas de entrenar", aseguró el 'streamer'.