¿Quién es Electa Navarrete, la nutricionista de los famosos que quiere cambiarle el ritmo de vida a Ibai Llanos?

Electa Navarrete, doctora y nutricionista. / Página web Electa Navarrete

La nutricionista de los famosos, Electa Navarrete, es licenciada en Medicina y Cirugía, prescriptora del método Pronoka, especializado en tratamientos de pérdida de peso y número uno en Cellfina, el tratamiento que puede hacer desaparecer la celulitis tiene un nuevo objetivo. Conseguir que el youtuber Ibai Llanos tenga una vida saludable.

Son muchas las personalidades conocidas de nuestro país que se han puesto en sus manos para mejorar no sólo su físico, también su estilo de vida. Jorge Javier Vázquez, Marta Sánchez, Eugenia Martínez de Irujo, el Maestro Joao, Narcís Rebollo y David Bustamante están en la lista de los que han pasado ya por su clínica. La finalidad es conseguir un estilo de vida saludable.

De hecho, la doctora especializada en Medicia Estética en la primera consulta se preocupa por saber el día a día, el contexto de los famosos y los motivos por los que puede generarse ese desorden alimenticio. "Doctora quiero adelgazar", es la frase que suele escuchar en su consulta, pero para ello es importante concenciarse y saber cuál es el objetivo.

Alimentación inteligente

Los excesos son malos, hay que evitarlos y más aún en verano. Por ejemplo, el tomate es un ingrediente que solemos consumir en periodo estival. Sin embargo, tiene un alto componente de azúcar por lo que no hay que abusar. Para ello, la profesional con una solida formación y experiencia, que aplica algunas de las técnicas más innovadoras del momento, recomienda beber un vaso de gazpacho, pero no un bote entero. Se trata de optar por la alimentación inteligente, por ejemplo, primero quítate la sed con agua, no con otro tipo de bebidas. “Los milagros no existen”, asegura la doctora que reconoce estar dispuesta a tratar a Ibai Llanos.

"Me encantaría trabajar con él porque a Ibai hay que cambiarle el ritmo de vida en base a su trabajo", ha afirmado la doctora, según ha recogido la sección de ocio, entretenimiento e información de servicio del Diario AS.

En este sentido, dentro del desafío está mantener el ritmo. "Está todo el tiempo encerrado en su cuarto con el Twitch y para mí sería un reto", ha confesado. Por lo que el streamer, con más de 1 millón de seguidores en Twitch, aceptará la propuesta de la nutricionista tras estar dispuesto a mejorar su estado de salud, ya que no es la primera vez que Llanos se ha referido a los problemas que arrastra por su sobrepeso. Con un tono serio, lanzó un alegato en contra de la gordofobia.

“Estoy un poco preocupado con el tema del outfit. Es una cosa que me genera inseguridad y estoy cansado de tener que aguantar comentarios constantemente sobre mi físico y sobre cómo me visto. Es muy cansino”, confesó en directo.