Berto Romero recibe "insultos" en su consultorio de Movistar y lanza una petición: "Si la idea era joderme el día..."

Berto Romero tiene un nuevo proyecto para Movistar Plus+. El cómico se pondrá al frente de 'El consultorio de Berto', sección que capitaneaba en el 'Late Motiv' de Andreu Buenafuente y que ahora pasará a ser un formato propio en la plataforma de pago. Los espectadores pueden mandar sus dudas y preguntas a un número de teléfono que, sin embargo, también se está utilizando para otros objetivos.

Por este motivo, el propio Berto ha colgado un vídeo para pedir un poco de sentido común: "Los audios que enviáis pasan un filtro. No es una inteligencia artificial, es una inteligencia humana. Es una persona que se llama Manel". "Me filtra los que cree que no debo escuchar porque son insultos, eructos o cosas que no se pueden aprovechar", explica el presentador.

De esta forma, Berto hace un llamamiento a todas esas personas que están utilizando el consultorio para intentar atacarle: "Está bien que lo sepáis. Si la idea era joderme el día a mí, hacerme daño o gastarme una broma, que sepáis que le estáis haciendo daño a Manel".

"Además, Manel es una persona... Es que es muy bonico. No me lo estoy inventando. Hacerle daño a Manel es como golpear a una foca monje, eso lo tenéis que saber", añadió con su particular sentido del humor.

Así es 'El consultorio de Berto'

Berto Romero reabre próximamente 'El consultorio de Berto', un nuevo programa producido por El Terrat en el que compartirá su sabiduría con los espectadores para ayudar a entender mejor cómo funciona el mundo.

Las personas que quieran que Berto les ayude con dudas trascendentales que no se atreven a preguntar a nadie, pueden mandar un WhatsApp o un mensaje a través de Telegram al número 606 373 058.