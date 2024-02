Jorge Rey responde a las acusaciones recibidas tras su último vídeo: "Que si me ha comprado el gobierno"

Si por algo se caracteriza el joven meteorólogo de 17 años, es por su seguridad a la hora de transmitir sus conocimientos y previsiones climatológicas con sus más de 64.000 suscriptores en Youtube. En su último vídeo, el burgalés hablaba sobre los 'chemtrails' o las estelas químicas, sembrando la duda sobre si están manipulando o no el clima, lo cual ha generado un debate entre sus seguidores, llegando incluso a acusar al joven de estar "comprado" por el Gobierno.

Tal y como él mismo aseguraba en el vídeo, "los vídeos en los que salen explicando como llegan las estelas químicas desde el Atlántico o como están diariamente dejando yoduro de plata por todo el territorio español, son falsos. Ni las temperaturas primaverales sufridas estas semanas son por el CO₂ que el humano emite, ni la falta de agua en el Levante se debe al factor de las supuestas estelas químicas, sino a que las borrascas y lo anticiclones no permiten la llegada de vientos húmedos, directamente del Mar Mediterráneo", señala Jorge Rey.

Alguno dice que si me ha comprado el gobierno o algo así, que me han pagado una buena cantidad por lo dicho en el último vídeo. Me he emocionado, no lo sabía, así que gracias gobierno, supongo, o me han engañado?? pic.twitter.com/87LrAZRAuy — 𝙅orge 𝙍ey (@eltiempoconjr) February 20, 2024

Me he emocionado, no lo sabía, así que gracias gobierno

Jorge Rey ha generado un debate en los comentarios de su última publicación, en la que algunos de sus seguidores le acusan de haber sido sobornado, o de defraudar a su audiencia con lo señalado en este vídeo. En respuesta, el joven de 17 años ha dejado claro que va a seguir dando su opinión: "Alguno dice que si me ha comprado el gobierno o algo así, que me han pagado una buena cantidad por lo dicho en el último vídeo. Me he emocionado, no lo sabía, así que gracias gobierno, supongo, ¿o me han engañado??", señala en su perfil de 'X'.

Lejos de continuar el debate, el burgalés zanja asegurando que "se respetan todas las opiniones, siempre que no se inuslte. Obviamente, no me ha pagado nadie nada", tras la oleada de críticas al confesar que según él no hay un plan para modificar el clima, a pesar de que en algunas ocasiones se han llevado a cabo métodos para frenar una granizada, aumentar las lluvias, etcétera. Sin embargo, desmiente que en España se realizan fumigaciones para hacer que llueva menos en el Mediterráneo, y deja claro que se debe a condiciones por anticiclones y las estelas en el cielo se deben a la humedad.