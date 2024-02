Los vecinos de Tamara Falcó e Íñigo Onieva llaman a la policía: todo lo que hay detrás de esta decisión

Los rumores continúan alrededor de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, debido a las supuestas crisis que habrían afectado a la pareja en las últimas semanas, en las que ambos protagonistas habrían sido divisados en solitario. No es el único, pues las especulaciones alrededor de un posible embarazo de la hija de Isabel Preysler también mantienen a los dos protagonistas bajo el foco mediático.

En las últimas horas, ha sido un nuevo escándalo el que pone en el punto de mira a Íñigo Onieva y la Marquesa de Griñón. Según desveló el periodista Sergio Pérez en el programa 'Fiesta' de Telecinco, la pareja del momento tendría que hacer frente al notable malestar de sus vecinos en el que es su recién estrenado domicilio.

Los vecinos denuncian haber perdido su intimidad

Tal y como el propio comunicador exlicó en el espacio de Telecinco, gran parte del vecindario estaría atravesando una dura etapa debido a la mediática pareja y la continua presencia de cámaras de televisión en las inmediaciones de la urbanización. No se han quedado callados, y han decidido alzar la voz y llamar a la policía en plena noche para denunciar esta situación.

Los vecinos denuncian que su intimidad se ha visto alterada desde su llegada. En contra del periodista habló Aurelio Manzano, amigo de la familia, que aseguró que esa información no era cierta. Cuando Manzano fue acusado de imparcial, aseguró que "a mí no me gusta Íñigo para Tamara, pero eso de la crisis y de que todo el bloque está en contra de ellos es mentira", dejando ver que Íñigo no es de su agrado.