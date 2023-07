Tamara Falcó se somete a un tratamiento para ser madre: "Sana las causas de infertilidad"

Tamara Falcó tras su boda con Íñigo Onieva / Agencias

Tamara Falcó e Íñigo Onieva disfrutan de su luna de miel apenas unos días después de protagonizar una de las bodas más mediáticas de este año. Sin embargo, los protagonistas del enlace en el que la casulla del cura salió ardiendo, se encuentran inmersos en otro de los procesos más importantes de su vida. Ha sido gracias al periodista Antonio Rossi en su intervención en 'El Programa de Ana Rosa' cuando hemos podido conocer la manera en que Tamara e Íñigo buscan ser padres.

Y es que, a pesar de que ahora mismo se encuentren en mitad de Sudáfrica disfrutando de una luna de miel de ensueño, rodeados de naturaleza y lujos, la pareja lleva meses buscando la paternidad. Y es que, a través de la revista '¡Hola!' supimos que Tamara Falcó se está sometiendo a un tratamiento de vitaminas naturales para poder quedarse embarazada.

"La gente ya está con la cuenta atrás para ella"

Asegurando que se encuentra más que preparada y que "cuando Dios quiera, ya estamos abiertos y estamos listos", la hija de Isabel Preysler aclara los rumores sobre su infertilidad: "No es verdad que me esté sometiendo a un tratamiento de fertilidad, pero desde hace varios meses estoy con uno natural. Es un método para medir tu cuerpo y asegurarte de que está bien. No es un tratamiento de fertilidad como tal, pero te van estudiando tu cuerpo. Es laborioso pero es un proceso muy bonito" confesaba la Marquesa de Griñón hace unos días.

Y es que, a pesar de que Tamara se sincera confesando que "Claro que me preocupa el reloj biológico, pero de momento sólo me planteo la vía natural, si después tenemos problemas, pues ya veremos", el periodista Antonio Rossi ha contado todos los detalles del tratamiento que atraviesa Tamara Falcó a la vez que defiende la presión puesta en ella: "Ella tiene 41 años y la gente ya está con la cuenta atrás para ella, siempre se focaliza en la mujer, hay un tufo machista aquí alucinante" comenzaba explicando.

Un tratamiento que aboga por el matrimonio y el catolicismo

El periodista explica que se trata de "un tratamiento novedoso vinculado a una fundación católica, lo que hacen es apoyar de una forma natural al matrimonio para que a base de vitaminas naturales, concentración y demás puedan desarrollar una mayor fertibilidad". Además, consiste en una red de exertos de naprotecnología en España, cuya visión es "ayudar a los matrimonios con problemas para ser padres poniendo la salud en el primer lugar", según detallan en su propia web.

Antonio Rossi continúa explicando en 'El Programa de Ana Rosa' que "se basa en el diagnóstico y el tratamiento de fertilidad natural para abordar el problema desde el ámbito científico, es un proceso no invasivo y sin efectos secundarios que respeta la naturaleza humana", dejando claro que es un tratamiento que está en contra de las prácticas de reproducción artificial. Sea como sea, Tamara e Íñigo se encuentran inmersos en el siguiente proyecto de su vida, que es la paternidad.