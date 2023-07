Un atraco de película para robar las joyas de la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva, valoradas en dos millones

Íñigo Onieva y Tamara Falcó se besan en una fiesta

Parece que el destino no hace más que poner palos en las ruedas a lo que debería ser el feliz enlace entre Íñigo Onieva y Tamara Falcó. Tras los rumores de una (otra) infidelidad por parte de Onieva a la hija de Isabel Preysler, que al han dejado destrozada, llega ahora el robo de las joyas que 'La marquesa' iba a usar durante su boda, valoradas en, nada más y nada menos, que dos millones de euros.

Y no ha sido un robo cualquiera, sino un atraco digno de película: dos joyeros de Valladolid fueron asaltados este jueves por la noche en la A-6, a la altura del término municipal de Las Rozas, por una banda de atracadores profesionales que portaban un arma de fuego y un hacha y se hacían pasar por guardias civiles de paisano.

Un robo de película

Ocurrió sobre las 21.35 horas a la altura del kilómetro 24 de la A-6, según fuentes de la Guardia Civil.Tres individuos obligaron a los dos hermanos joyeros, hombre y mujer, a desviarse a una vía de servicio para sustraerles joyas.

Los asaltantes intimidaron a los joyeros con un hacha y un arma de fuego para hacerse con el botínpor lo que las víctimas han presentado una denuncia en la Comandancia de la Guardia Civil por estos hechos y la Unidad Orgánica Policía Judicial ha abierto una investigación. Las pesquisas judiciales están en manos del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Majadahonda

¿Está gafada la boda de Tamará Falcó?

Rumores de infidelidad

Por otro lado, arece que las últimas informaciones sobre él y su pareja no le han sentado nada bien. Íñigo Onieva se ha dejado ver esta mañana saliendo del domicilio que comparte con Tamara Falcó para hacer deporte y cuando se ha encontrado con los medios de comunicación... ¡ha explotado! Y lo ha hecho como nunca, llamando a los reporteros 'psicópatas' por hacerle preguntas sobre estas deslealtades

Sin pelos en la lengua y muy enfadado se ha puesto delante de las cámaras y ha expresado su agotamiento: "Estoy corriendo, así que dejadme corred tranquilo, una cosa, de verdad me estáis siguiendo mientras estoy corriendo".

Al preguntarle si está nervioso tan solo una semana antes de darse el 'Sí, quiero' con la Marquesa de Griñón, el empresario muestra su peor cara y tacha a la prensa de psicópatas: "No hay nada, voy a ir a correr, dejadme tranquilo, bastante coñazo es teneros en la puerta de mi casa, entrando y saliendo, cuando vuelva de correr os quedáis ahí, no me sigáis como psicópatas".

Tras esto, el empresario ha salido corriendo y ha dejado a la prensa en las inmediaciones de su domicilio con la palabra en la boca al quedarse súper sorprendidos por la actitud que ha tenido con ellos.