El reconocimiento que ha recibido María Teresa Campos cuatro meses después de su fallecimiento

Cuatro meses después de su fallecimiento el pasado 5 de septiembre, la figura de María Teresa Campos está más 'viva' que nunca. Si la noche de Reyes la icónica presentadora fue la protagonista de la emocionante gala con la que TVE y muchos de sus seres queridos -capitaneados por sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego- le rindieron homenaje y recordaron sus grandes momentos en sus más de seis décadas de carrera profesional, su nombre vuelve a acaparar titulares.

La malagueña ha sido galardonada de manera póstuma con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2023 por parte del Ministerio de Cultura, que también ha reconocido con esta distinción a otros rostos conocidos de nuestro país como la actriz Iztiar Castro -que falleció el pasado 8 de diciembre-, Gemma Cuervo, o a los hermanos José y David Muñoz, Estopa.

Homenaje a María Teresa Campos. / TVE

Directores, actores, bailarines o diseñadores

Un importante reconocimiento a la impresionante trayectoria en radio y televisión de María Teresa, pionera en su profesión y considerada una maestra del periodismo que ha anunciado el ministro de Cultura este martes: "Estas medallas son una garantía de que la libertad de expresión y de creación deben presidir todos y cada uno de nuestros gestos de defensa de la cultura que es, a su vez, la defensa de nuestra democracia. Con estas medallas reconocemos y premiamos esa labor porque sobre ella se construye ni nuestro rico tejido cultural" señalaba Ernest Urtasun.

En total, el Ministerio de Cultura ha distinguido a 37 personalidades o entidades que han destacado en el ámbito de la cultura y la creación artística, el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico de nuestro país. Entre los galardonados, el Museo Chillida Leku, la Fundación Museo Sorolla, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, los directores de cine Pablo Berger y Albert Serra; el director José Luis López-Linares; actores como Luis Zahera o Vicky Peña, el bailarín y coreógrafo Antonio Najarro o el diseñador de moda Modesto Lomba.

Carmen Borrego también ha recibido un galardón

Un reconocimiento póstumo a la figura de María Teresa Campos que ha emocionado profundamente a sus hijas, aunque no es su único motivo de celebración en este inicio de 2024, ya que Carmen Borrego ha sido distinguida con el Premio Radiotelevisión por los Premios Excelencia en la Radio y la Televisión por su trayectoria en la pequeña pantalla tanto delante -en su faceta de colaboradora televisiva- como detras de las cámaras como directora. "Muchas gracias, me lo he currado" ha agradecido feliz en 'Vamos a ver' por este importante galardón.