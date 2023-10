Miguel Ángel Silvestre o Alberto Santana: todas las parejas famosas de Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

El estreno del programa de la modelo Georgina Rodríguez 'Soy Georgina' que se lanzó 2022, ha hecho que más de uno quiera conocer todos los detalles entre la influencer y modelo y su pareja Cristiano Ronaldo, una de los amores entre celebrities más admirados por la audiencia.

Esta historia de amor comenzó en 2016, cuando Cristiano Ronaldo entró a comprar en la tienda de Gucci de Madrid donde trabajaba Georgina como dependienta. Desde el primer momento, las miradas entre ambos fueron más que evidentes. Ahí comenzó lo que sería una historia de amor que a día de hoy sigue dando sus frutos.

"Ese día me tocaba salir a las cinco de la tarde y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros, acompañado de un niño y de un grupo de amigos, inmediatamente me sentía nerviosa y atraída por él" comentaba la propia modelo en uno de sus programas.

Las otras parejas de Georgina Rodríguez

Pero antes de esta historia de amor, tanto Georgina como Cristiano tuvieron otras relaciones. En el caso de la modelo, el programa 'Fiesta' de Telecinco llegó a revelar que había podido llegar a tener un romance con Alberto Santana, uno de los extronistas del programa 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Aunque esta información nunca se ha llegado a confirmar por ninguna de las personas implicadas.

Otro de los amores de la joven fue Javi, el extentador de 'La Isla de las Tentaciones'. Un romance que no llegó a nada pero que la propia modelo llegó a reconocer que fue su crush de la adolescencia.

Noticias relacionadas

Pero sin duda, una de los hombres más destacados que aparecieron en la vida de la modelo fue el mismísimo Miguel Ángel Silvestre. El cual fue visto disfrutando de una comida con una joven morena en una terraza de Madrid. No se supo que se trataba de Georgina hasta que ella y Cristiano hicieron pública su relación.

Sin embargo, en contra de los rumores, ninguno de los dos llegó a confirmar que hubiese ocurrido nada entre ellos. De hecho, en cuanto el actor supo de la historia de amor entre el futbolista y la modelo no dudó en felicitarles a través de las redes sociales con un "felicidades".