Aitana se derrumba en su último concierto tras las críticas recibidas por sus coreografías

Desde su paso por 'Operación Triunfo 2017', Aitana Ocaña ha evolucionado no solo como mujer y persona, sino como profesional perteneciente a la industria musical. Con más de 3.7 millones de seguidores en Instagram y 13 millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify, la joven de 24 años se ha coronado como la estrella del pop de nuestro país. Si bien la estética de Aitana ha dado un giro de 180 grados, la esencia de la protagonista sigue siendo la misma, tal y como ella ha asegurado en sus últimas entrevistas.

Sin embargo, desde que hace unos días se difundieron en redes sociales varios vídeos de los bailes que Aitana ha incluído en las coreografías de su última gira 'Alpha Tour', tildados de sexuales o inapropiados para ciertas edades, la cantante se encuentra en el punto de mira. Si bien han sido muchos los defensores de la libertad de expresión, hay muchos padres y madres que continúan criticando la nueva actitud de la cantante. En su última entrevista aseguró que "siempre lo hago todo desde la elegancia. Si lo escuchase algun niño, yo tampoco creo que tengas que ocultarle a nadie. Es importante crecer con esa educación sexual", explica.

Aitana reivindica la libertad de expresión en su último concierto

Tras su último concierto en Málaga, la cantante de 'Alpha' se ha derrumbado tras una de sus actuaciones y ha querido mandar un mensaje de lo más inspirador a todos su seguidores: "Al final, yo creo que es eso, la vida son cambios constantes. Yo tengo 24 años y estoy muy agradecida a la vida por todo lo que me ha hecho vivir. Me siento una privilegiada, de verdad, de poder trabajar de lo que me gusta, de que en mi familia todo el mundo esté sano, de que mis amigos sean los de toda la vida. Me siento muy afortunada", confesó Aitana durante su último concierto.

Sin embargo, no sólo ha querido hablar de su situación, sino dar un mensaje de apoyo a sus seguidores que atraviesen una etapa parecida a la suya: "Solo quiero deciros que si alguien está pasando por un mal momento, o siente que está en un momento de cambio y que no es lo mejor del mundo, te acabas dando cuenta -y yo también me acabaré dando cuenta- de que me queda mucho por vivir. Te acabas dando cuenta de que todo cambio es experiencia, y deciros que en la vida os sintáis libres de hacer lo que realmente os apetezca", terminaba señalando la intérprete para continuar con el espectáculo.