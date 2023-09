Aitana en El Hormiguero / Antena 3

V.S.



La emoción de la ex-triunfita por sacar su tercer álbum 'Alpha' este viernes 22 de septiembre y hacer su aparición en El Hormiguero, duró menos de lo esperado. Aitana Ocaña se vio obligada a intervenir frente a los insultos de 'mierdera' y 'asquerosa' que le propició nada más que el padre de una fan suya.

La cantante ya lleva tiempo anunciando por sus redes sociales su ilusión por el disco, que tiene pinta de ser totalmente contario al estilo 'pop' que caracteriza a la cantante. Fue por Instagram donde hace unas semanas publicó un teaser de las canciones que iban a aparecer en su disco, a las cuales los más rápidos hicieron screenshot, listos para tener un primer avance del resto de las canciones del disco.

El tinte techno del disco fue lo que Aitana ha estado remarcando todo este tiempo, dejándonos pistas con canciones como 'Los Ángeles' o la mismísima canción del verano 'Las Babys'. Aitana desvela en el programa de Pablo Motos que el nombre del disco proviene de la generación Alfa, "es la generación que nos sucede y a la que podemos traer cosas del pasado". Además, Aitana le atribuye una pizca de feminismo, argumentando que se le suele prestar más atención al 'macho alfa' que a la 'mujer alfa'.

Sin embargo, el esperado disco no se ha llevado todo el protagonismo. Ha sido cuando Aitana se disponía a entrar a los estudios cuando se ha encontrado (como era de esperar) con una gran cantidad de fans esperándola para hacerse una foto fuera del recinto.

La cantante, al ver a la gente, ha propuesto una foto grupal, algo que no ha causado la sensación que esperaba. Fue entonces cuando el padre enfadado de una fan ha comenzado a insultarla y a llamarla 'mierdera' y 'asquerosa' delante de la multitud.

Acto seguido, la catalana le ha encarado y le ha pedido que no diga esas cosas de ella: "Yo siempre que puedo me paro, lo único que pido es que tengáis un poco de respeto. Eso no está bien que me lo digáis, porque siempre que alguien me pide una foto, siempre me la hago".

Poco después veíamos a una Aitana más serena en la mesa de El Hormiguero, donde ha ofrecido un adelanto del videoclip de una de las 15 canciones de su disco, "Dararí". La canción, que la cantante habría publicado también en TikTok, levanta sospechas acerca de sobre quién trata, apostando todo a que podría referirse a su anterior relación con el actor Miguel Bernardeau.