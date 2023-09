Aitana estrena canción y habla sobre su ruptura con Miguel Bernardéu: "Por idiota yo me hice ese 'tattoo"

Aitana lanza su último disco ’Alpha’ / Agencias

P. T.



La ruptura de Aitana y Miguel Bernardéu despertó muchas opiniones, bien por la inesperada separación de dos de los personajes más famosos de nuestro país, o bien por la gran cantidad de seguidores que ambos acumulan en redes sociales. Durante estos meses han sido muchos los rumores que relacionaban a ambos protagonistas con otras personas, aunque hasta la fecha ninguno de ellos ha sido confirmado por Miguel o Aitana.

Mientras que la catalana se encuentra en el punto de mira por su posible romance con el colombiano Sebastián Yatra, el hijo de Ana Duato ha sido relacionado en numerosas ocasiones con la actriz Greta Fernández, con quien habría pasado sus vacaciones familiares. Y es que, entre tanta especulación, poco se ha sabido de los motivos por los que la artista y el actor pusieron punto y final, hasta ahora.

Aitana, en una imagen promocional de la era 'Alpha'. / ARCHIVO

Aitana llevaría una 'M' tatuada en las costillas

Aitana lanza su nuevo álbum este 22 de septiembre, del que ha querido mostrar un pequeño adelanto con la publicación parcial de su tema '2 extraños', en el que a pesar de no nombrar directamente a su expareja Miguel Bernardéu, los rumores apuntan a que se refiere a él en varias ocasiones. Un tema que coincide a la perfección con su historia de amor con el valenciano, y que ha levantado miles de comentarios en redes sociales.

La letra de la canción comienza así: "Te conocí con 19, besos van y besos vienen. ¿Para qué vuelvo a ese bar si está frío como nieve? No estás tú. Fue por idiota que yo me hice ese tattoo", algo que ha puesto en marcha a sus seguidores, que han recordado que Aitana tiene tatuada una 'M' en las costillas, algo que podría referirse al nombre de su exnovio.

Una letra que continúa hablando de "la última vez te vi llorando por FaceTime. Yo sé que fue 'mal time', pero al menos te dije todo lo que sentía. No es que lo sienta, ni que me arrepienta, pero ahora somos dos extraños. Como si no lleváramos años, como si nos hiciéramos daño. Vale de nada cuatro años juntos, eso sí hace daño", termina el adelanto que ha compartido Aitana.