A Aitana le están haciendo 'slutshaming' y ella responde de forma contundente: "Es importante crecer con educación sexual"

Desde su paso por 'Operación Triunfo 2017', Aitana Ocaña ha evolucionado no solo como mujer y persona, sino como profesional perteneciente a la industria musical. Con más de 3.7 millones de seguidores en Instagram y 13 millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify, la joven de 24 años se ha coronado como la estrella del pop de nuestro país. Si bien la estética de Aitana ha dado un giro de 180 grados, la esencia de la protagonista sigue siendo la misma, tal y como ella ha asegurado en sus últimas entrevistas.

Sin embargo, tras el lanzamiento de su último álbum llamado 'Alpha', y las primeras actuaciones que la artista ha ofrecido a sus seguidores, Aitana se ha convertido en un blanco para las críticas. Y es que, la de San Clemente de Llobregat acompaña los temas de su nuevo disco, con bailes sensuales y que muestran una cara de Aitana que pocas veces habíamos visto. No solo han sido sus haters quienes han criticado la 'sexualidad' de sus bailes, sino algunos padres y madres de los fans más jóvenes de Aitana, que aseguran que sus conciertos ya no son aptos para menores de edad.

Acusada de promover el 'kamasutra' en sus conciertos, Aitana está siendo víctima de unas críticas que la gran mayoría de hombres en la industria no reciben cuando hablan de sexo o sensualizan alguna de sus actuaciones. Conocido como 'slutshaming', los comentarios machistas y el acoso que está recibiendo Aitana se han vuelto 'trending topic' en las redes, pues tildan a la joven de 'prostituta': "Por si alguien tiene dudas, a esto de criticar a una mujer apelando a si se comporta o viste de manera sexual se le llama slutshaming y es machista", explica la periodista Mara Mariño en su perfil de Twitter.

Ante la oleada de comentarios negativos y juicios de valor que ha recibido la intérprete, Aitana ha decidido pronunciarse y emitir un comunicado de lo más contundente: "Decir que en este disco hay una Aitana más rebelde y provocativa es el titular fácil. En este disco hay una Aitana más madura", comienza explicando. Además, la ex-triunfita ha aprovechado para explicar que "en '11 Razones' tenía menos experiencia y vivencias, y ahora que he vivido un poco más me apetecía hacer canciones de amor y desamor, pero que hablasen también un poco de empoderamiento", continúa explicando a Europa Press.

Aitana reivindica la salud mental y la educación sexual

En relación a si todo esto forma parte de una estrategia para cambiar de audiencia, Aitana insiste en que "no quiero hacer un cambio de público, es muy difícil conseguir la atención de unos niños. Yo por supuesto quiero seguir teniéndolos como fans, no tengo la necesidad de atraer otro publico", comenta. Dejando claro que aunque 'Alpha' sea un disco para "desmelenarte y pasarlo bien", Aitana defiende que no habla de drogas u otros asuntos no aptos para menores. Además, la caralana defiende la salud mental entre los jóvenes: "Yo desde que empezó toda esta locura hago terapia, intento que sea semanalmente. Creo que es muy importante la salud mental", continúa.

Unas declaraciones con las que Aitana espera hacerse entender, aunque asegura que "me he acabado dando cuenta de que no le puedes gustar a todo el mundo, entonces tampoco me puede hervir la sangre" por lo ocurrido. La intérprete reivindica que "siempre lo hago todo desde la elegancia. Si lo escuchase algun niño, pues es que es la vida, yo tampoco creo que tengas que ocultarle a nadie. A mi, mi madre desde pequeña me contó las cosas como eran, porque a mi esto de 'que viene la cigueña' pues no, no es así. Creo que también es importante crecer con esa educación sexual", termina diciendo Aitana.