Natalie Portman se suma a la lista de famosos que apoyan a Jenni Hermoso: así ha sido la reacción de la futbolista

Natalie Portman sale en defensa de Jennifer Hermoso

El vídeo protagonizado por Luis Rubiales y la campeona del mundo Jennifer Hermoso ha dado la vuelta al mundo, convirtiéndose así en una cuestión que preocupa no solo a todos aquellos implicados en el deporte español, sino a un sinfín de sectores y personalidades que se han querido sumar al hashtag #Estamoscontigo o #Seacabó, con los que se pide la dimisión de Rubiales y justicia por lo sucedido en la final del Mundial femenino. Y es que, un partido de fútbol que fue seguido por millones de espectadores alrededor de todo el mundo, terminó con un amargo episodio que consiguió acaparar el foco mediático en lugar de la victoria de la selección femenina.

Una auténtica muestra de solidaridad con la futbolista agredida, Jennifer Hermoso, que ha conseguido unir a una afición indignada y repulsada por el gesto de Luis Rubiales y su posterior discurso en el que anunció que no dimitiría. Y es que, tras la última aparición de Jennifer Hermoso en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares (Madrid) para disfrutar de la final de la Women's Cup entre el Atlético de Madrid y el AC Milán, múltiples equipos y personalidades de todo tipo han continuado mostrando su apoyo a la madrileña, como Alejandro Sanz, Lola Índigo o Andrés Iniesta.

Natalie Portman es una gran seguidora del fútbol femenino

Entre los rostros más famosos que han denunciado el 'beso' viral de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, se encuentra Natalie Portman, pues la actriz ganadora de un Óscar no ha dudado en posicionarse a favor de la futbolista, haciéndose eco del hashtag generado por las masas de twitter. Adjuntando una captura de pantalla con la noticia de 'The New York Times', Portman escribe "I stand with Jennifer Hermoso #Seacabó", dejando claro su apoyo a la futbolista de la Selección femenina. Un apoyo de lo más inesperado para la jugadora, quien resubía esta fotografía a su perfil de Instagram.

Y es que Natalie Portman es una aficionada de este deporte desde hace muchos años, llegando a convertirse en cofundadora del club Angel City, un club femenino que permitió a Portman participar junto a su compañera en la directiva del club, en la Cumbre de Equidad de la FIFA, celebrada en la Ópera de Sydney apenas unos días antes del Mundial. Un evento que trataba de visibilizar a la mujer en el deporte y promover la igualdad en este deporte: "Las mujeres deben seleccionar sus luchas de manera estratégica" comentó el presidente de la FIFA, apenas unos días antes de presenciar el acto machista de Luis Rubiales que ha dado la vuelta al mundo.