El mensaje de Alexia Putellas tras las palabras de Luis Rubiales: "Esto es inaceptable. Se acabó"

Alexia Putellas ha sido la primera compañera de Jeni Hermoso que ha salido al paso con las declaraciones de Luis Rubiales. La ganadora en dos ocasiones del Balón de Oro ha estallado en redes sociales tras las palabras del presidente de la Real Federación Española de Fútbol en la Asamblea Extraordinaria de este viernes. Putellas ha señalado que la situación es inaceptable y le ha mostrado su apoyo público.

Jenni Hermoso y Alexia Putellas tienen una gran relación fuera del terreno de juego y ha sido la primera compañera de la Selección que se ha pronunciado en redes sociales: "Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera".

Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera @Jennihermoso — Alexia Putellas (@alexiaputellas) 25 de agosto de 2023

Las palabras de la jugadora del Barcelona llega después de la catarata de reacciones que ha habido en el mundo del fútbol. Borja Iglesias ha renunciado a la Selección Española de Fútbol hasta que las cosas no cambien y también ha mostrado su incredulidad con las palabras de Luis Rubiales.

"Vestir la camiseta de la selección española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes", anunció Iglesias desde su cuenta en la red social X.

El mensaje de Alexia Putellas abre la veda

Alexia Putellas ha sido la primera, pero detrás han llegado muchos mensajes en defensa de Jenni Hermoso. Posteriormente, las más compañeras de selección como Aitana Bonmatí, Cata Coll, Mariona o Athenea, y rivales como Virginia Torrecilla a Caroline Hansen han dejado muy clara su postura. La jugadora del Villarreal ha escrito: "¡Se acabó! Contigo".

No ha hecho falta pasar mucho tiempo para ver que lo que se exigía hace unos meses no era una simple pataleta. Las imágenes hablan por si solas, y creo que no hay mucho más que añadir. Es inaceptable. Por todas las mujeres, contigo @Jennihermoso — María León (@MapiLeon16) 25 de agosto de 2023

Hay límites que no se pueden cruzar y esto no lo podemos tolerar. Estamos contigo compañera. — Aitana Bonmatí Conca (@AitanaBonmati) 25 de agosto de 2023

Que pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas… se acabo!

Contigo a muerte @Jennihermoso — cata coll (@catacoll2001) 25 de agosto de 2023

@Jennihermoso with you! This is all lies. We all see what really happened — Caroline Hansen (@CarolineGrahamH) 25 de agosto de 2023

AFE también pide la dimisión de Rubiales

Por su parte, AFE ha descrito como "bochornosa" la comparecencia de Rubiales al inicio de la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF, celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). "Tras el esperpento protagonizado, Rubiales no debe seguir estando ni un minuto más al frente de la RFEF", ha subrayado la nota de prensa.

"AFE confía en que el Gobierno de España adopte de inmediato las medidas encaminadas a que Rubiales deje de ser --también de inmediato-- presidente de la RFEF", ha proseguido la nota, instando a que el Consejo Superior de Deportes (CSD) tome cartas en este asunto.