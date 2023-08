Cristina Pedroche, sobre sus primeras semanas como madre: "Lloro todos los días"

Cristina Pedroche en su última visita a ’El Hormiguero’ / Agencias

Laia Pedroche Muñoz nacía el pasado 14 de julio gracias a las técnicas de hipnoparto. Cristina Pedroche daba a luz a su primera hija en común con Dabiz Muñoz tras protagonizar uno de los embarazos más mediáticos de este año, que fue descubierto a finales del pasado año 2022 horas antes de su debut como presentadora de las Campanadas 2023. Aprovechando que se cumple un mes de su nacimiento, la presentadora de 'Password' ha querido escribir un comunicado en su perfil de Instagram.

Cristina Pedroche comenzaba asegurando que "hoy hace un mes que nació mi hija. Y también, hoy hace un mes que nací yo como madre. Todo lo que tiene que ver con ella es perfecto y maravilloso. Sin embargo, mi postparto está siendo intenso”, dejando claro que no todo está yendo como esperaba. Y es que, la colaboradora de 'Zapeando' protagonizaba un debate hace apenas unos días tras compartir unas fotografías sobre el estado de su barriga tras dar a luz. La presentadora, quien recibió una enorme cantidad de críticas, respondía "es agotador tener que recibir todo este odio siempre", mostrando su descontento.

"Sé que tengo que relajarme para disfrutar más"

Y es que, tras unos días en silencio, la influencer ha roto su silencio y confesado que atraviesa una montaña rusa de emociones: "Mi posparto está siendo intenso. No es que tenga días buenos y otros malos es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar estable. La niña es muy buena y casi ni llora, pero cuando lo hace siento que me arañan el alma. Lloro mucho y la mayoría de las veces no soy capaz de verbalizar el porqué” escribía en su perfil de Instagram.

Un posparto que mantiene a la presentadora en su domicilio la mayor parte del tiempo, según señala la propia Cristina Pedroche: "Este mes no estoy saliendo nada de casa, a andar un rato (con ella siempre) y poco más. Me da pánico salir. Sé que tengo que relajarme para disfrutar más, pero ahora mismo me siento contenta porque veo que poco a poco lo voy a conseguir” continua escribiendo la influencer en su comunicado, quien ha celebrado el primer "cumplemes" de su pequeña saliendo a comer en familia.